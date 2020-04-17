Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала на 12%, до $17,85 за баррель по состоянию на 15:34 мск, свидетельствуют данные торгов. Это минимальный уровень с 18 января 2002 года.

Цена нефти WTI опустилась ниже $18 за баррель впервые за 18 лет

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Музыка 18 апреля пройдет онлайн-концерт в поддержку медиков. Выступят Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Пол Маккартни и другие В эфире появятся не только известные исполнители, но и представители благотворительных организаций, медики и люди, которых врачи вылечили от COVID-19.Что еще известно:Участники концерта будут просить людей пожертвовать деньги в фонд солидарности (Solidarity Response Fund), созданный в марте по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для финансирования борьбы с коронавирусом. 5

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