Энергетика

РБКРБКЦена нефти WTI опустилась ниже $18 за баррель впервые за 18 лет

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала на 12%, до $17,85 за баррель по состоянию на 15:34 мск, свидетельствуют данные торгов. Это минимальный уровень с 18 января 2002 года.
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Один человек погиб в ДТП с автобусом в Москве

В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.
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Митрополит Иларион объяснил, почему инопланетян не существует

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Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса

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Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
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В субботу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал пресс-атташе посольства США в Москве Ребекке Росс на некорректную формулировку, которую она допустила в одной из записей в Twitter.
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На Украине преодолён рубеж в 5 тыс. заразившихся коронавирусом

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