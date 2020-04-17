Энергетика
РБКЦена нефти WTI опустилась ниже $18 за баррель впервые за 18 лет
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала на 12%, до $17,85 за баррель по состоянию на 15:34 мск, свидетельствуют данные торгов. Это минимальный уровень с 18 января 2002 года.
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Цены на нефть начали меняться: в России сделали заявление о «дефолте, как в 1998 году»
Российский Диалогвчера в 05:03
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
Комментарии
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Кино
Юрий Быков снимет сериал про нулевые
Российский режиссёр Юрий Быков работает над сценарием фильма про 2000-е годы.
News.ru 13:04
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом в Москве
В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.
Газета.Ru 13:35
Религия
Митрополит Иларион объяснил, почему инопланетян не существует
Инопланетных цивилизаций не существует, иначе в Библии об этом было сказано, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 11:46
Общество
В Татарстане запретили появляться в магазине и общественном транспорте без маски
Власти Татарстана приняли постановление, запрещающее жителям республики пребывать в магазинах и общественном транспорте без масок или респираторов.
Газета.Ru 13:11
Общество
Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
Говорит Москва вчера в 14:05
Общество
Коронавирус выявили у 668 моряков «Шарль де Голля»
Газета.Ru 15 апреля в 16:55
Музыка
18 апреля пройдет онлайн-концерт в поддержку медиков. Выступят Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Пол Маккартни и другие
В эфире появятся не только известные исполнители, но и представители благотворительных организаций, медики и люди, которых врачи вылечили от COVID-19.Что еще известно:Участники концерта будут просить людей пожертвовать деньги в фонд солидарности (Solidarity Response Fund), созданный в марте по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для финансирования борьбы с коронавирусом.
Snob.ru 07:39
Здоровье
Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 06:25
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК 13:40
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
Политика
Росс извинилась за твит, на который указал Ульянов
В субботу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал пресс-атташе посольства США в Москве Ребекке Росс на некорректную формулировку, которую она допустила в одной из записей в Twitter.
Вести.Ru 12:10
Общество
Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС 10:56
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
С 24 апреля iPhone SE будет доступен в России по цене от 40 тыс. рублей. Для покупки предложат три версии — с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ памяти.
Astera 15 апреля в 12:09
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
RT на русском 08:52
Общество
Воробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье
Рост выявленных случаев COVID-19 снижается в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала "360".
РИА Новости 05:46
Происшествия
Активист заявил об избиении сотрудниками полиции в здании РОВД
В дежурной части отдела полиции «ЧК» заявили, что активиста в здании нет, однако сам Гасанов предоставил снятые им видео, доказывающие, что он находится в РОВД.
Черновик вчера в 14:05
Шоу-бизнес
Максим Галкин раскритиковал Ксению Собчак за нападки на россиян
В пример Галкин привел литературный баттл, который он устроил совместно с критикуемой Собчак Ивлеевой.
Наша версия 10:34
Общество
Российские врачи вылечили 15 человек от коронавируса в Бергамо
Российские врачи, оказывающие помощь Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, вылечили 15 человек в Бергамо.
ТАСС вчера в 23:00
Общество
30 новых случаев коронавируса выявлено в Тульской области
По данным оперштаба на утро субботы, 18 апреля на территории Тульской области подтверждено еще 30 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:29
Здоровье
На Украине преодолён рубеж в 5 тыс. заразившихся коронавирусом
Скончались 133 человека, заразившиеся коронавирусом, 275 пациентов смогли излечиться.
Rusvesna.su 04:19
Политика
Трамп заявил о расследовании в США версий о происхождении коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассматривает версии о том, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение.
РИА Новости 00:55
Общество
В Ростовской области зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса
По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com 04:35
Общество
В Саратовской области с 20 апреля введут пропускной режим
С 20 апреля пропускной режим будет введен в Саратовской области.
Деловое.ТВ вчера в 05:11
Политика
Путин не поедет в храм Христа Спасителя на пасхальную службу
Президент России Владимир Путин останется дома на Пасху и не поедет на службу в храм Христа Спасителя 19 апреля, а поставит свечку в часовне на территории своей резиденции.
Известия 06:53
Кино
Том Харди показал, как выглядит «Веном» без спецэффектов
Ревизор.ру 00:34
Наука
Частота инфекционных болезней может указывать на развитие рака
Результаты проведенного исследования показали, что частые инфекционные заболевания могут свидетельствовать о повышении рака в будущем.
ToDay News Ufa вчера в 13:13
Здоровье
В Екатеринбурге закрыли на карантин больницу № 1
В Екатеринбурге закрыли на карантин центральную городскую клиническую больницу №1. Причиной стала госпитализация нескольких врачей и пациентов.
Российская газета 10:14