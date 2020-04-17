Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 18 долларов за баррель — впервые с 18 января 2002 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.58 мск цена майских фьючерсов на нефть марки WTI обваливается на 10,12%, до 17,86 доллара за баррель.

Цена нефти марки WTI обновила минимум за 18 лет

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