Энергетика
ПРАЙМЦена нефти марки WTI обновила минимум за 18 лет
Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 18 долларов за баррель — впервые с 18 января 2002 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.58 мск цена майских фьючерсов на нефть марки WTI обваливается на 10,12%, до 17,86 доллара за баррель.
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Цены на нефть начали меняться: в России сделали заявление о «дефолте, как в 1998 году»
Российский Диалог05:03
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Комментарии
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Депутаты из Москвы и Санкт-Петербурга направили президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложением выплатить всем россиянам по 25 тыс. рублей.
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Хуснуллин заявил, что ипотека под 6,5% будет выдаваться разово
Льготная ипотека под 6,5% будет выдаваться гражданам России один раз, сообщил в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.
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В клинике рассказали о прогрессе в лечении Бабкиной
В клинике рассказали о прогрессе в лечении народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает издание StarHit.
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Глава Центробанка ответила на идею раздать деньги всем россиянам
17 апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина провела очередную онлайн пресс-конференцию, во время которой kp.ru спросила о том, стоит ли выдать россиянам по 10 - 20 тысяч рублей.
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Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл стали волонтерами проекта Angel Food в Пасхальное воскресенье в Калифорнии.
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Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016
Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о конфликте в национальной команде России на Евро-2016.
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Москва, 17 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Ситуация по коронавирусу нового типа развивается в России в тревожном ключе, что не исключает введения более жёстких мер.
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Скончался звезда фильма «Рэмбо: Первая кровь» Брайан Деннехи
Актер из фильма "Рэмбо: Первая кровь" и двукратный обладатель театральной премии "Тони" Брайан Деннехи скончался в возрасте 81 года.
Газета.Ru 05:07
Армия и оружие
Ударный вертолет AH-64E Apache совершил аварийную посадку в Индии
Индийский ударный вертолет AH-64E Apache Guardian американского производства в пятницу из-за возникшей на борту неисправности был вынужден приземлиться в аварийном режиме.
Российская газета 08:38
Общество
Малышева объяснила, почему считает коронавирус «чудом чудесным»
Елена Малышева рассказала, почему назвала коронавирус «чудом чудесным».
Ореанда-Новости 07:57
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Путин заявил об уходе коронавируса из Москвы в регионы
Москва первой столкнулась с эпидемией коронавируса, но проблема уходит в регионы, сказал президент Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов.
Ведомости 10:40
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Происшествия
Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом
Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».
Lenta.ru 11:09
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Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04
Игры
В Google Play и App Store бесплатно раздают Hitman GO
Мобильную головоломку Hitman GO сделали бесплатной для iOS и Android, но вот внутренние покупки никто не отменял.
The GEEK 05:47
Политика
Лукашенко ответил на коронавирусную критику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил критику в свой адрес по поводу неэффективных мер по борьбе с коронавирусом.
Вести.Ru 08:55
Армия и оружие
Армия США заблокирована на севере Сирии
Конвой из пяти бронемашин пытался въехать в эти поселки, но был остановлен людьми, на помощь им пришли и сирийские военные.
Мир новостей 01:40
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Представлен тизер ремастера Crysis
Матч ТВ вчера в 14:39
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Россияне не верят блогерам, освещающим ситуацию с коронавирусом
Россияне не верят блогерам, освещающим ситуацию с распространением в стране новой инфекции.
КП - Тюмень 07:53
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Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета вчера в 08:11
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СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии
«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.
RT на русском 03:23
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Второй пациент с COVID-19 умер в Калужской области
Пожилой мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в инфекционной больнице Калуги, сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях врио губернатора региона Владислав Шапша.
РИА Новости 11:24
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Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
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В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
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Суд арестовал подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
В четверг в Красноярске был задержан 14-летний подросток, готовивший вооруженное нападение на школу.
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Константин Меладзе заявил о распаде группы MBAND
Российская группа MBAND, состоявшая из трех исполнителей, распалась.
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Здоровье
В Боткинскую больницу Петербурга из-за коронавируса доставили 137 медработников
Почти 140 медицинских работников доставили в инфекционную больницу им. Боткина в Санкт-Петербурге из-за коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу главврач учреждения Денис Гусев.
ТАСС 11:54
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Губернатор вводит пропускной режим в Саратовской области
На территории Саратовской области с 20 апреля вводится пропускной режим.
АиФ Саратов 06:38
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Китайский посол заявил, что коронавирус пришел не из Уханя
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что источник коронавируса нового типа неизвестен, но он точно возник не в Ухане.
ForPost 09:55