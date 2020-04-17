Энергетика
НТВЦена нефти WTI опустилась ниже 18 долларов за баррель
Впервые с 18 января 2002 года цены на нефть марки WTI опустились ниже 18 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. В 15:58 по московскому времени стоимость фьючерсов с поставками в мае падала на 10,12%, до 17,86 доллара за баррель. Цены на североморскую смесь Brent слабо растут.
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Цены на нефть начали меняться: в России сделали заявление о «дефолте, как в 1998 году»
Российский Диалогвчера в 05:03
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