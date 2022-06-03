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Цена Brent превысила $121 впервые с 24 марта

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2022 года на лондонской бирже ICE росла более чем на 2%, торгуясь выше $121 за баррель впервые с 24 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.
ТАСС
Цена августовского фьючерса на Brent
 к 23:03 по московскому времени достигла $121,25, рост составил 3,1%. Стоимость августовских фьючерсов WTI выросла на 3%, до $117,75.
Коммерсантъ
Июльские фьючерсы на WTI дорожают в то же время на 1,55%, до 119 долларов за баррель.
РИА Новости
Главы государств и правительств стран Евросоюза согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
Финмаркет

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Цена нефти WTI поднялась выше 120 долларов за баррель впервые с 9 марта
Lenta.ruвчера в 15:45
Цена Brent превысила $121 впервые с 24 марта
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Цена нефти WTI поднялась выше $120 за баррель впервые с 9 марта
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Цена на нефть марки Brent поднялась выше $121 за баррель
Газета.Ruвчера в 15:55
Цена нефти Brent поднялась выше $121 за баррель впервые с 24 марта
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Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $121 за баррель впервые с 24 марта
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Цена нефти Brent поднялась выше $121 за баррель
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