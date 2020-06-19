Энергетика
REGNUMЦена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель
Москва, 19 июня 2020, 16:05 — REGNUM Цены эталонных марок нефти 19 июня с утра растут, и к вечеру рост усиливается, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
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Игры
Игра Detroit: Become Human вышла в Steam
Bookmaker-ratings.ru 18 июня в 09:10
Футбол
«Спартак» попросил отпустить задержанных болельщиков
Московский "Спартак" обратился к правоохранительным органам Москвы с просьбой отпустить задержанных накануне болельщиков.
Вести.Ru 09:54
Шоу-бизнес
Юлиан и Анастасия официально развелись
Звёздная пара Юлиан и Анастасия официально развелись после года совместной жизни.
News.ru 11:54
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Происшествия
Представители Ефремова не станут вновь предлагать компенсацию
RT на русском 05:58
Общество
В Крыму обнаружили крупные запасы пресной воды
BFM.ru вчера в 19:44
Общество
Власти Москвы объяснили причину подтоплений
Сильный ветер в столице повалил деревья, листва которых попала в канализацию и препятствовала стоку дождевой воды, из-за чего в столице образовались локальные подтопления, пояснил Бирюков.
Газета.Ru 12:40
Общество
Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform вчера в 02:18
Политика
В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
Накануне президент России Владимир Путин представил статью о причинах Второй мировой войны и ее нынешнем восприятии.
ФедералПресс вчера в 19:29
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших осенью детей
В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
Политика
Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»
Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 06:09
Происшествия
Серийный насильник задержан в Севастополе
Газета.Ru 10:51
Общество
В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом
После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений.
Российская газета вчера в 17:41
Космос
«Персеверанс» оставит на Марсе памятную табличку в честь медработников
Специалисты NASA установили на марсоход «Персеверанс» (Perseverance) будущей миссии «Марс-2020» небольшую памятную табличку в честь врачей, борющихся с пандемией нового коронавируса: ее собираются оставить на марсианской поверхности.
N+1 вчера в 06:17
Гаджеты
Apple может переименовать iPhone и iOS
Как сообщает главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, бренд iPhone получит новое название - Apple iPhone.
Деловое.ТВ вчера в 06:16
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Политика
В США и Швейцарии прекращают испытания гидроксихлорохина
Национальные институты здравоохранения США приняли решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом, говорится в сообщении, распространенном сегодня.
Вести.Ru 11:45
Футбол
Гол Милевского помог «Динамо» обыграть «Городею»
Встреча завершилась со счетом 3:1. Гости вышли вперед на 28-й минуте благодаря голу форварда Сергея Архипова.
Матч ТВ 12:55
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
Политика
Песков назвал реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой
Критическая реакция западных стран на статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне была вполне предсказуемой, но каждый факт ее прочтения может заставить многих "задаться вопросом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 11:32
Общество
Названа причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева
По словам Раисы Конашковой, занимающей пост заместителя главврача Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, которые передаёт агентство ТАСС, в 2019 году Игнатьев неоднократно обращался за медицинской помощью, а в феврале текущего года поступил в больницу в тяжёлом состоянии.
Мир новостей вчера в 04:24
Интернет
Google запустила конкурента Pinterest
Американская корпорация Google запустила сервис Keen, представляющий из себя платформу для создания и поиска подборок с интересующих пользователем контентом наподобие Pinterest.
Коммерсантъ вчера в 08:19
Общество
Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском 10:49
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
Общество
В Германии установили памятник Ленину
РИА Новости 12:35