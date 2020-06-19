Энергетика

REGNUMREGNUMЦена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель

Москва, 19 июня 2020, 16:05 — REGNUM Цены эталонных марок нефти 19 июня с утра растут, и к вечеру рост усиливается, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
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Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
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Общество

Названа причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева

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