Энергетика
REGNUMЦена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель
Москва, 19 июня 2020, 16:05 — REGNUM Цены эталонных марок нефти 19 июня с утра растут, и к вечеру рост усиливается, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
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Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
"Спорт-Экспресс" утверждает, что бело-голубые договариваются о переносе матча с "быками".
Газета.Ru 16:05
Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
Общество
The Economist (Великобритания): судьба мегаполисов после пандемии (The Economist)
Молодые люди, которые менее подвержены заражению коронавирусом и меньше беспокоятся по поводу преступности, могут неожиданным образом открыть для себя, что жизнь в больших городах вновь становится доступной.
ИноСМИ 17:04
Общество
Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском 10:49
Футбол
«Кристал Пэлас» на выезде обыграл «Борнмут»
«Кристал Пэлас» выиграл у «Борнмута» (2:0) в матче 30-го тура чемпионата Англии.
Спорт-Экспресс 16:41
Футбол
Жерар Пике: «Если „Реал“ потеряет очки, это станет сюрпризом»
«Барселона» сохраняет лидерство с 65 очками, однако «Реал» отстает от первого места лишь на три очка, имея игру в запасе.
Матч ТВ 01:59
Экономика
Индивидуальные инвестиционные счета станут более привлекательными
Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) смогут свободнее управлять деньгами: вносить на счет до 3 млн руб. ежегодно и без потери налоговых льгот снимать деньги досрочно – такой законопроект готовят ЦБ и участники рынка.
Ведомости вчера в 07:16
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов
В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер 08:04
Происшествия
В Астрахани тело пропавшего ребёнка было найдено замурованным в бетон
Тело мальчика было найдено 19 июня замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
REGNUM 06:38
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Коммерсантъ 14:02
Экономика
Наркобиржи, война в Донбассе и мечты о царе: жизнь и грехи главного православного олигарха России
В июне главный православный олигарх России Константин Малофеев, хозяин телеканала «Царьград», обвинил Билла Гейтса в заражении людей коронавирусом и рассказал о тотальном чипировании россиян.
Lenta.ru вчера в 14:58
Экономика
Эксперты рассказали о самых рискованных способах инвестирования
Эксперты рассказали вкладчикам о самых рискованных способах вложения денег.
Телеканал Санкт-Петербург 18 июня в 07:34
Армия и оружие
Неизвестную подлодку заметили у японских территориальных вод
Неизвестную подводную лодку обнаружили военнослужащие сил самообороны Японии прилежащей к южным территориальным водам страны зоне, сообщается 19 июня на странице официального аккаунта министерства обороны Японии в Twitter.
Известия 07:35
Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших осенью детей
В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
Общество
По всей России прошли генеральные репетиции парада Победы
По всей России прошли генеральные репетиции парада в честь в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Вести ФМ 09:11
Общество
В Мурманской области смягчили режим ограничений
Мурманская область переходит к новому этапу смягчения ограничений с учётом стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
RT на русском 14:30
Киберспорт
Представлен первый трейлер FIFA 21. Игра выйдет 9 октября
FIFA 21 выйдет на PlayStation 4, Xbox One, PC, а также в Switch. При этом релиз игры произойдёт на неделю позже обычного.
Чемпионат 18 июня в 20:28
Общество
Россияне увидят редкое кольцеобразное затмение Солнца
Газета.Ru 13:59
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Авто
Производство нового LADA Largus может стартовать уже в августе
Обратная ситуация с обновленными LADA Vesta и LADA Niva, а долгосрочными проектами вроде Granta и Niva нового поколения на платформе B0, финансирование разработки которых, если верить СМИ, приостановлены как минимум до конца июня.
Автоновости дня 14:52
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Кино
В перезапуске мультфильма «Ну, погоди» появились новые персонажи
ИнфоСМИ 18 июня в 08:56
Футбол
«Зенит» показал речь Семака в раздевалке после победы над ЦСКА
Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео, на котором команда в раздевалке отмечает разгромную победу над ЦСКА (4:0) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ 16:25
Космос
NASA обнаружило возможный источник токсичного бензола на МКС
Военное дело 18 июня в 06:11
Общество
Лео Бокерия назвал лучший способ оздоровления
Кардиохирург называет ходьбу самым оптимальным средством реабилитации после заболевания.
Evo-rus.com 13:16
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Наука
Определено необходимое для колонизации Марса количество людей
Ученые разработали математическую модель для расчета точного количества людей, которых будет достаточно для колонизации Красной планеты.
Evo-rus.com 12:20
Общество
В Германии установили памятник Ленину
РИА Новости 12:35