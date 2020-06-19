Энергетика
REGNUMЦена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель
Москва, 19 июня 2020, 16:05 — REGNUM Цены эталонных марок нефти 19 июня с утра растут, и к вечеру рост усиливается, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
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Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ.
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Что касается серийного выпуска нового «Ларгуса», то его, по данным источника «AvtoVAZ News», запустят после 16 августа.
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Нескольких фанатов московского "Спартака" задержали на входе на стадион в Туле перед матчем 23-го тура чемпионата России против "Арсенала".
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Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
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