Энергетика

REGNUMREGNUMЦена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель

Москва, 19 июня 2020, 16:05 — REGNUM Цены эталонных марок нефти 19 июня с утра растут, и к вечеру рост усиливается, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
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Рост цен на нефть продолжает замедляться из-за опасений относительно экономики

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Цена нефти Brent превысила $42 после мониторингового комитета ОПЕК+

РБКвчера в 02:34
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Дудь назвал «позором» голосование за поправки в Конституцию

Журналист Юрий Дудь в своем Instagram высказался о голосовании по внесению поправок в Конституцию, назвав его «позором».
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По подозрению в убийстве задержана его мать Тело 12-летнего мальчика, пропавшего еще в марте, было обнаружено под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
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Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
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Задержан подозреваемый в резне с жертвами в Великобритании

Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на граждан в английском Рединге.
Lenta.ru 17:26
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Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

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«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»

"Спорт-Экспресс" утверждает, что бело-голубые договариваются о переносе матча с "быками".
Газета.Ru 16:05
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Общество

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
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Тульская медсестра в бикини стала моделью

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Фото Леры Кудрявцевой без фотошопа шокировало ее поклонников

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России новую формулу новогодних каникул, которая не предполагает их сокращения.
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Четверым задержанным из-за беспорядков в Дижоне предъявили обвинения

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В Бельгии бургомистр Брюгге ранен ножом при нападении

В бельгийском Брюгге неизвестный злоумышленник напал с ножом на местного бургомистра Дирка де Фау и ранил его в шею, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Le Soir.
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Рублев победил Петровича в матче выставочного турнира в Хорватии

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл серба Данило Петровича в матче выставочного благотворительного турнира Adria Tour в Задаре (Хорватия).
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Николай Басков опубликовал фото до и после похудения на 16 килограммов

Николай Басков, исполнитель из РФ, разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на котором можно увидеть, насколько сильно он похудел за последние несколько недель.
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Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
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Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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Путин призвал «додавить» коронавирус в регионах

Президент России Владимир Путин призвал «додавить» коронавирус в регионах страны, используя опыт Москвы, пишет «РИА Новости».
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Хэмилтон создаст «Комитет Хэмилтона» для повышения уровня расового многообразия в автоспорте через образование

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон объявил о создании «Комитета Хэмилтона», деятельность которого будет направлена на повышение уровня вовлеченности молодых людей с черным цветом кожи в сферу науки и технологии.
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Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды

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Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
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Найдено объяснение старейшей оптической иллюзии

По словам специалистов, основанные на старейшем феномене методы использовались китайскими художниками для творчества более 800 лет назад.
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
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На пляже в Сиэтле обнаружили мешки с человеческими останками

В Сиэтле начато расследование по факту обнаружения на одном из пляжей двух мешков с человеческими останками, сообщает местный департамент полиции.
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Electronic Arts обновили правила поведения в играх

Стало известно, что компания Electronic Arts обновила правила поведения в своих играх.
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«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

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Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом

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Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
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В Ленинградской области задержали 28 человек, возлагавших цветы к мемориалу павшим на Невском пятачке

По информации издания 47news, в мероприятии участвовало около 50 человек, к Невскому пятачку они подъехали на 15 легковых автомобилях и микроавтобусах.
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В Германии установили памятник Ленину

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