Энергетика
REGNUMЦена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель
Москва, 19 июня 2020, 16:05 — REGNUM Цены эталонных марок нефти 19 июня с утра растут, и к вечеру рост усиливается, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
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Политика
Дудь назвал «позором» голосование за поправки в Конституцию
Журналист Юрий Дудь в своем Instagram высказался о голосовании по внесению поправок в Конституцию, назвав его «позором».
Росбалт вчера в 14:37
Происшествия
Пропавший в Астрахани ребенок найден замурованным в бетон
По подозрению в убийстве задержана его мать Тело 12-летнего мальчика, пропавшего еще в марте, было обнаружено под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
Деловое.ТВ 09:12
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru вчера в 10:24
Происшествия
Задержан подозреваемый в резне с жертвами в Великобритании
Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на граждан в английском Рединге.
Lenta.ru 17:26
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия 13:24
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
"Спорт-Экспресс" утверждает, что бело-голубые договариваются о переносе матча с "быками".
Газета.Ru 16:05
Общество
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru 17:49
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Фото Леры Кудрявцевой без фотошопа шокировало ее поклонников
Фанаты не узнали ведущую телешоу «Секрет на миллион» Леру Кудрявцеву на фото, которое она не обработала в фотошопе.
iReactor 13:58
Общество
Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России новую формулу новогодних каникул, которая не предполагает их сокращения.
9111.ru 10:00
Происшествия
В Бельгии бургомистр Брюгге ранен ножом при нападении
В бельгийском Брюгге неизвестный злоумышленник напал с ножом на местного бургомистра Дирка де Фау и ранил его в шею, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Le Soir.
Российская газета 17:06
Теннис
Рублев победил Петровича в матче выставочного турнира в Хорватии
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл серба Данило Петровича в матче выставочного благотворительного турнира Adria Tour в Задаре (Хорватия).
РИА Новости 15:28
Шоу-бизнес
Николай Басков опубликовал фото до и после похудения на 16 килограммов
Николай Басков, исполнитель из РФ, разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на котором можно увидеть, насколько сильно он похудел за последние несколько недель.
Discover24 06:44
Культура
Федор Добронравов покинул театр Сатиры
Lenta.ru 11:33
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
Политика
Путин призвал «додавить» коронавирус в регионах
Президент России Владимир Путин призвал «додавить» коронавирус в регионах страны, используя опыт Москвы, пишет «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 11:01
Автоспорт
Хэмилтон создаст «Комитет Хэмилтона» для повышения уровня расового многообразия в автоспорте через образование
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон объявил о создании «Комитета Хэмилтона», деятельность которого будет направлена на повышение уровня вовлеченности молодых людей с черным цветом кожи в сферу науки и технологии.
Sports.ru 15:01
Происшествия
Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»
Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
Наука
Найдено объяснение старейшей оптической иллюзии
По словам специалистов, основанные на старейшем феномене методы использовались китайскими художниками для творчества более 800 лет назад.
Lenta.ru вчера в 07:04
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Происшествия
На пляже в Сиэтле обнаружили мешки с человеческими останками
В Сиэтле начато расследование по факту обнаружения на одном из пляжей двух мешков с человеческими останками, сообщает местный департамент полиции.
RT на русском 11:01
Игры
Electronic Arts обновили правила поведения в играх
Стало известно, что компания Electronic Arts обновила правила поведения в своих играх.
Vprognoze.ru 18 июня в 12:05
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Коммерсантъ 14:02
Игры
Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом
Рейтинговое агентство Тайваня опубликовало на официальном сайте страницу Crash Bandicoot 4: It’s About Time для PlayStation 4 и Xbox One.
The GEEK вчера в 06:02
Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
Происшествия
В Ленинградской области задержали 28 человек, возлагавших цветы к мемориалу павшим на Невском пятачке
По информации издания 47news, в мероприятии участвовало около 50 человек, к Невскому пятачку они подъехали на 15 легковых автомобилях и микроавтобусах.
Эхо Москвы 18:05
Общество
В Германии установили памятник Ленину
РИА Новости 12:35