Энергетика

REGNUMREGNUMЦена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель

Москва, 19 июня 2020, 16:05 — REGNUM Цены эталонных марок нефти 19 июня с утра растут, и к вечеру рост усиливается, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
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Цена нефти Brent превысила $42 после мониторингового комитета ОПЕК+

РБК19 июня в 02:34
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