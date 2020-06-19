Энергетика
РБКЦена на нефть Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 июня
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на время превысила $42 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Последний раз на этой отметке Brent торговалась 8 июня этого года. Сейчас баррель Brent с поставкой в августе торгуется на уровне в $41,86.
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Автоматически обработаны 7234 источника, обновлено в 10:06, Ашберн
Общество
В центре Москвы из-за коронавируса закрылись 112 ресторанов и кафе
Власти столицы разрешили ресторанам и кафе открыть летние веранды с 16 июня, с 23 июня должны, как ожидается, заработать обычные залы заведений.
Говорит Москва 04:59
Политика
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса
Бывший глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев умер в больнице от коронавируса COVID-19, приводит "Интерфакс" сообщение источника в администрации главы региона.
Газета.Ru вчера в 16:42
Политика
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Ранее украинские СМИ сообщили, что "Нафтогаз" планирует возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
РИА Новости 00:07
Общество
Калининградская область готова к смягчению ограничений
Калининградская область готова ко второму этапу смягчения ограничений из-за коронавируса, который позволит открыть летние кафе и спортивные секции, соответствующее обращение направлено в федеральный Роспотребнадзор, сообщил журналистам в пятницу губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
РИА Новости 09:26
Общество
Свердловский губернатор отменил ограничения на продажу алкоголя
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя, введенные ранее из-за коронавируса, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 09:26
Здоровье
Ученые назвали опасность купания в море
Британские ученые сошлись во мнении, что риск заражения респираторными вирусами в море очень высок.
Live24 08:55
Экономика
Россия намерена разорвать налоговое соглашение с Кипром
Россия планирует разорвать соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Кипром.
Компания 04:20
Транспорт
РЖД возобновят прерванное из-за обрушения моста сообщение с Мурманском
Ранее Чибис обещал восстановить железнодорожное сообщение с Мурманском до конца июня.
РБК 06:12
Политика
Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России
Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.
Ведомости вчера в 15:30
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 Ultra может получить самые тонкие рамки
Устройство Samsung Galaxy Note 20 Ultra получит такой же изогнутый экран, как у Note 10+, что не может не впечатлять.
Evo-rus.com 08:07
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
Происшествия
В Москве женщина убила двоих мужчин во время пьяной ссоры у метро
Женщина убила двоих мужчин возле станции метро «Царицыно» в Москве. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщил РЕН ТВ.
Известия 05:38
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском вчера в 15:28
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов
Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 1% — с 5,5% до 4,5%.
REGNUM 06:35
Общество
Россиянам разрешили посещать пляжи без масок
Россиянам разрешили не носить маски во время отдыха на пляже.
Lenta.ru 07:09
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Культура
Умер актер Василий Стоноженко, озвучивший Дракулу и Джона Уика
В фильмах «Джон Уик» и «Дракула» (2014) Стонженко озвучил главных героев.
Московский Комсомолец 08:10
Религия
Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу
Схиигумен Сергий (Романов), захвативший Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», выпустил новое видеообращение, в котором обратился к патриарху Кириллу.
Lenta.ru 08:11
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс вчера в 07:11
Политика
Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне
Тульские новости 07:10
Здоровье
В Волгоградской области 5 человек заразились от комаров дирофиляриозом
В Роспотребнадзоре отметили, что в Волгоградской области каждый год выявляют несколько случаев дирофиляриоза.
Волга-Медиа 07:51
Футбол
«Барселона» выиграла суд у Неймара. Игрок выплатит клубу 6,7 млн евро
«Барселона» сообщила о результатах судебного расследования с экс-форвардом клуба Неймаром, который на данный момент защищает цвета «ПСЖ».В 2016 году игрок подал иск к клубу с требованием выплатить 43,6 млн евро.
Vprognoze.ru 08:56
Политика
Путин заявил о достойном ответе России на угрозу коронавируса
Россия достойно ответила на угрозу пандемии коронавируса, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания о последствиях распространения COVID-19 для экономики.
Lenta.ru 09:03
Общество
Сын Хрущева скончался в США на 85-м году жизни
Газета.Ru 03:02
Игры
Смотрим на лучшие фанатские дизайны PS5
Или создаём свой собственный В твиттере и на специализированных форумах появилось множество фантазий фанатов с воплощениями коллекционных версий консоли PlayStation 5. Речь о моделях с разными цветами, а также о тематическаих устройствах для фанатов определенных игр, к примеру, Spider-Man: Miles Morales, анонсированной на прошлой неделе.
Городской портал Новый Нижний 16 июня в 10:00
Здоровье
В Орле проверяют информацю о дефиците мест для пациентов с COVID-19
Прокуратура Орловской области организовала проверку после информации главного внештатного инфекциониста региона о дефиците мест для пациентов с коронавирусной инфекцией в городских больницах, сообщает надзорный орган.
РИА Новости 09:20
Экономика
Сбербанк объяснил введение комиссии при переводах через банкоматы
Ранее Сбербанк объявил о введении комиссии в один процент (но не более тысячи рублей) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания.
РИА Новости 09:21
Общество
Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда
Надежда Жукова является медсестрой в одной из больниц Тулы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.
Газета.Ru 09:18
Кино
Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»
В Великобритании на 89-м году жизни скончался актер Йэн Холм, известный ролями в фильмах по роману "Властелин колец".
Вести.Ru 08:43
Происшествия
В Брянске возбудили уголовное дело против криминального «авторитета»
Брянск, 19 июня 2020, 12:38 — REGNUM Уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в отношении уроженца Республики Азербайджан возбудили в Брянске.
REGNUM 05:38