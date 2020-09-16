Цена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель впервые с 4 сентября
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Рост мировых цен на нефть ускорился к вечеру среды более чем до 4%, а стоимость американской нефти WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 4 сентября, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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