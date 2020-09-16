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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Цена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель впервые с 4 сентября

Рост мировых цен на нефть ускорился к вечеру среды более чем до 4%, а стоимость американской нефти WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 4 сентября, свидетельствуют данные торгов.В источнике
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Телеканал 360°

Мировые цены на нефть подросли

Телеканал 360°04:04
News.ru

Цены на нефть выросли до $43,55 за баррель после переговоров ОПЕК+

News.ru02:18
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 11:49
RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:25
ПРАЙМ

Нефть дорожает на оптимизме после встречи ОПЕК+

ПРАЙМ00:54
REGNUM

Нефть Brent подорожала до $43,65

REGNUM02:45
Банки.ру

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

Банки.ру01:27

Володин заявил об участии иностранных спецслужб в деле Навального

После принятия резолюции Европарламента по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального можно говорить, что за ситуацией стоят иностранные спецслужбы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин через пресс-службу.
Володин заявил об участии иностранных спецслужб в деле Навального
Ведомости02:40
858

Погранкомитет Белоруссии сообщил об усилении охраны границ

«Охрана государственной границы Республики Беларусь осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов»,— сообщил погранкомитет в Telegram.
Коммерсантъ03:36
8

Начато рассмотрение иска прокуратуры к застройщику ЖК на севере Москвы

Начато рассмотрение иска прокуратуры к застройщику ЖК на севере Москвы Арбитражный суд отказал прокуратуре Москвы, требовавшей приостановить строительство ЖК "Фестиваль парк-2" на севере столицы.
Коммерсантъ02:08
6

Экс-чемпион Bellator сделал прогноз на бой Нурмагомедова с Гэтжи

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер рассказал, кого считает лучшим бойцом мира в своём дивизионе, а также дал прогноз на титульный бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), в котором встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи.
RT на русскомвчера в 13:30
1

Власти России сэкономят на лекарствах для людей

Власти собираются сэкономить 19,5 миллиарда рублей на программе «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой идет помощь людям, страдающим от гемофилии, муковисцидоза, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза и других заболеваний, которые не поддаются полному излечению.
Lenta.ru03:13
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Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

Нефтяной танкер дедвейтом 320,8 тыс. тонн (класса VLCC, Very Large Crude Carrier), который ходил под флагом Венесуэлы, сменил имя с Ayacucho на "Максим Горький" и перешел под российский флаг, следует из базы данных о морских судах Equasis.
ТАСС03:15
75

Время идет быстрее у пожилых людей из-за «старения» нейронных связей

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты в области нейрофизики из Национального института здоровья Японии обнаружили причину того, почему с течением жизни у людей сильно меняется восприятие времени.
ToDay News Ufaвчера в 10:17
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Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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Киев отвел 25 лет на реинтеграцию Донбасса

На безопасную реинтеграцию отдельных районов Донбасса Украине понадобится как минимум 25 лет, заявил во время выступления в Верховной раде замглавы киевской делегации на трехсторонних переговорах в Минске Алексей Резников.
РБК04:31
1

Дом правительства в Москве реконструируют более чем за 5 млрд рублей

Объемы финансирования на 2021 год не сообщаются, но общая стоимость проектирования и поэтапной реконструкции Белого дома составит 5,27 млрд руб. Сумма в 1 млрд, запланированная на эти цели в 2020 году, из-за пандемии была переведен в резервный фонд правительства для финансирования антикризисных мер и борьбы с распространением коронавируса.
Интерфакс02:54
1,4K

NVIDIA подарит Watch Dogs: Legion покупателям видеокарт GeForce RTX 30

В последнем трейлере с туром по Лондону альтернативного будущего прекрасно видно, как отражается окружение и цвета в лужах и других зеркальных или блестящих поверхностях: NVIDIA также обещает игровые оптимизации в драйверах Game Ready, приложении GeForce Experience и поддержку HDR для Watch Dogs: Legion.
3DNews04:15
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Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию

Вашингтон, 18 сентября 2020, 07:27 — REGNUM Шнобелевская премия, которая является пародией на другую международную награду — Нобелевскую премию, присуждена главам девяти государств, в том числе главе Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте оргкомитета премии.
REGNUM00:27
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Варламов признан второй звездой матча «Айлендерс» с «Тампой»

Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов стал второй звездой шестого матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Тампы-Бэй Лайтнинг", сообщает официальный сайт Лиги.
Газета.Ru01:05