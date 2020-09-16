Энергетика
ПРАЙМЦена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель впервые с 4 сентября
Рост мировых цен на нефть ускорился к вечеру среды более чем до 4%, а стоимость американской нефти WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 4 сентября, свидетельствуют данные торгов.
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Политика
Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров
Кремль относится негативно к планам Варшавы потребовать выдачи трех российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году.
Газета.Ru вчера в 08:49
Фигурное катание
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе.
Известия 16 сентября в 11:43
Происшествия
Саратовский министр пойман на получении взятки в 3 миллиона рублей
Как сообщили «АиФ-Саратов» в СУ СКР региона, с марта 2011 года по май 2020 года подозреваемый министр ранспорта Алексей Зайцев получил взятку в общей сумме более трех миллионов рублей.
АиФ Саратов 03:36
Шоу-бизнес
Осужденный на 8 лет колонии Михаил Ефремов написал письмо из СИЗО
56-летний Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы.
Вокруг ТВ 16 сентября в 17:59
Политика
Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC
Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru 02:37
Общество
Власти России сэкономят на лекарствах для людей
Власти собираются сэкономить 19,5 миллиарда рублей на программе «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой идет помощь людям, страдающим от гемофилии, муковисцидоза, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза и других заболеваний, которые не поддаются полному излечению.
Lenta.ru 03:13
Политика
Володин заявил об участии иностранных спецслужб в деле Навального
После принятия резолюции Европарламента по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального можно говорить, что за ситуацией стоят иностранные спецслужбы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин через пресс-службу.
Ведомости 02:40
Общество
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru вчера в 03:57
Хоккей
Овечкин может стать самым высокооплачиваемым игроком НХЛ из России
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может получить от своего клуба зарплату в размере $12 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из России за всю историю.
News.ru вчера в 10:58
Общество
Крупнейший венесуэльский супертанкер перешел под российский флаг
Отмечается, что теперь танкер "Максим Горький" теперь будет крупнейшим танкером, который ходит под российским флагом.
Газета.Ru 03:08
Шоу-бизнес
Любовница Сергея Глушко обнародовала кадры его измены Наташе Королевой
Фотография, доказывающая интимную связь стриптизера Сергея Глушко (Тарзан) с молодой Анастасией Шульженко появилась в Сети.
iReactor вчера в 01:20
Политика
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение закрыть госграницу с Литвой и Польшей, а также усилить охрану на границе с Украиной.
Известия вчера в 19:19
Общество
Роспотребнадзор рассказал о выявленных мутациях коронавируса
Ученые со всего мира выявили несколько тысяч мутаций коронавируса, 22 мутации зафиксировали и стабильно наследуются вирусом, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Ведомости 01:06
Здоровье
Назван чай, который увеличивает продолжительность жизни
ToDay News Ufa вчера в 03:42
Армия и оружие
Укротитель «Тигров»: чьи танки всю войну наводили на немцев ужас
Четыре года ожесточенных сражений, сотни сожженных немецких танков и своя фирменная тактика боя — ровно 120 лет назад, 17 сентября 1900-го, родился выдающийся советский военачальник Михаил Катуков.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
Показатели заболеваемости коронавирусом вернулись к максимумам лета
В России отмечается рост заболевамости коронавирусом. Обновлены летние максимумы, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба.
BFM.ru 03:38
Политика
Киев объявил о разработке проекта по переходному периоду для Донбасса
Разработку пакета законопроектов по переходному периоду для Донбасса анонсировал вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в Минске Алексей Резников, уточняется, что он включает в себя порядок амнистии, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 04:05
Происшествия
В Ульяновской области пилот погиб при посадке легкомоторного самолета
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Ульяновской области, пилот воздушного судна погиб, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
РИА Новости 02:34
Политика
Глава Еврокомиссии назвала «Северный поток-2» политическим проектом
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассматривает строительство газопровода «Северный поток-2» политическим проектом.
Lenta.ru 01:36
Происшествия
В Саратовской области от коронавируса скончался 91 человек
За сутки от коронавируса скончались две женщины в Саратовской области. Число жертв в регионе возросло до 91.
АиФ Саратов 03:46
Общество
СПЧ привлечет хакеров для создания доклада Путину о травле в соцсетях
Совет по правам человека (СПЧ) намерен создать «цифровой кодекс» — свод законодательных актов, который обеспечит защиту граждан в цифровой среде.
РБК вчера в 23:45
Политика
Байден призвал к досрочной отставке Трампа
"Нынешний президент должен уйти в отставку", - цитирует Байдена ТАСС. Напомним, выборы президента пройдут в США 3 ноября.
Российская газета вчера в 21:21
Гаджеты
Рейтинг лучших смартфонов составили в Роскачестве
Лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+. Вторую строчку топа занял Apple iPhone 11 Pro Max.
Evo-rus.com 01:20
Авто
В России в продажу поступили обновленные Volvo S90 и V90 Cross Country
За седан Volvo S90 2021 модельного года дилеры просят от 3 155 000 рублей, рестайлинговый Volvo V90 Cross Country обойдется минимум 3 705 000 рублей.
Новые автомобили 03:06
Автоспорт
Хельмут Марко призвал Honda к прогрессу
Спортивный эксперт команды Red Bull сообщил, что мощность двигателя в автомобилях Honda отстаёт от возможностей представителей Mercedes.
CT news 16 сентября в 07:15
Шоу-бизнес
Сообщения об ухудшении состояния Бориса Моисеева опровергнуты
RuNews24.ru вчера в 10:17
Политика
Трамп назвал условие одобрения сделки Oracle по покупке TikTok
Президент США Дональд Трамп не даст разрешения на сделку по покупке американской корпорацией Oracle видеосервиса TikTok, если китайская компания ByteDance сохранит контрольный пакет акций TikTok в США.
Росбалт 16 сентября в 21:40
Общество
ФАС остановила два тендера на камеры слежения в Москве
Речь идет о конкурсах на аренду в общей сложности 865 новых дорожных камер в Москве, победителем в обоих случаях стала компания «Строй Инвест Проект», которая была единственным участником тендера.
РБК 01:39