Рост мировых цен на нефть ускорился к вечеру среды более чем до 4%, а стоимость американской нефти WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 4 сентября, свидетельствуют данные торгов.

Цена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель впервые с 4 сентября

Фигурное катание Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе Призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе. 36

Происшествия Саратовский министр пойман на получении взятки в 3 миллиона рублей Как сообщили «АиФ-Саратов» в СУ СКР региона, с марта 2011 года по май 2020 года подозреваемый министр ранспорта Алексей Зайцев получил взятку в общей сумме более трех миллионов рублей. 1

Политика Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии. 780

Общество Власти России сэкономят на лекарствах для людей Власти собираются сэкономить 19,5 миллиарда рублей на программе «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой идет помощь людям, страдающим от гемофилии, муковисцидоза, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянного склероза и других заболеваний, которые не поддаются полному излечению. 182

Политика Володин заявил об участии иностранных спецслужб в деле Навального После принятия резолюции Европарламента по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального можно говорить, что за ситуацией стоят иностранные спецслужбы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин через пресс-службу. 756

Общество Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске. 4,9K

Хоккей Овечкин может стать самым высокооплачиваемым игроком НХЛ из России Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может получить от своего клуба зарплату в размере $12 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из России за всю историю. 2

Политика Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение закрыть госграницу с Литвой и Польшей, а также усилить охрану на границе с Украиной. 2,7K

Общество Роспотребнадзор рассказал о выявленных мутациях коронавируса Ученые со всего мира выявили несколько тысяч мутаций коронавируса, 22 мутации зафиксировали и стабильно наследуются вирусом, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. 347

Общество Показатели заболеваемости коронавирусом вернулись к максимумам лета В России отмечается рост заболевамости коронавирусом. Обновлены летние максимумы, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба. 1

Политика Киев объявил о разработке проекта по переходному периоду для Донбасса Разработку пакета законопроектов по переходному периоду для Донбасса анонсировал вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в Минске Алексей Резников, уточняется, что он включает в себя порядок амнистии, передает РИА Новости.

Происшествия В Саратовской области от коронавируса скончался 91 человек За сутки от коронавируса скончались две женщины в Саратовской области. Число жертв в регионе возросло до 91. 28

Общество СПЧ привлечет хакеров для создания доклада Путину о травле в соцсетях Совет по правам человека (СПЧ) намерен создать «цифровой кодекс» — свод законодательных актов, который обеспечит защиту граждан в цифровой среде.

Политика Байден призвал к досрочной отставке Трампа "Нынешний президент должен уйти в отставку", - цитирует Байдена ТАСС. Напомним, выборы президента пройдут в США 3 ноября. 18

Гаджеты Рейтинг лучших смартфонов составили в Роскачестве Лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+. Вторую строчку топа занял Apple iPhone 11 Pro Max. 33

Авто В России в продажу поступили обновленные Volvo S90 и V90 Cross Country За седан Volvo S90 2021 модельного года дилеры просят от 3 155 000 рублей, рестайлинговый Volvo V90 Cross Country обойдется минимум 3 705 000 рублей. 25

Автоспорт Хельмут Марко призвал Honda к прогрессу Спортивный эксперт команды Red Bull сообщил, что мощность двигателя в автомобилях Honda отстаёт от возможностей представителей Mercedes.

Политика Трамп назвал условие одобрения сделки Oracle по покупке TikTok Президент США Дональд Трамп не даст разрешения на сделку по покупке американской корпорацией Oracle видеосервиса TikTok, если китайская компания ByteDance сохранит контрольный пакет акций TikTok в США.