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Банки.ру
Банки.ру

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

Котировки октябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,81 доллара и составили 40,97 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подорожала.В источнике
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ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

ТАССвчера в 14:21
Банки.ру

Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов четверга

Банки.ру01:27
RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:25
ИА Красная Весна

Цены на нефть марки WTI поднялись выше $41 за баррель

ИА Красная Весна01:15
Право.ру

Доллар, нефть и коронавирус на 18 сентября

Право.ру04:36
REGNUM

Нефть WTI подорожала до $41 за баррель

REGNUMвчера в 16:19
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 11:49

Россия и Китай заявили о нарушениях в дебатах СПЧ ООН по Белоруссии

Как отметили представители Белоруссии, России, Китая и Венесуэлы, СПЧ ООН при обсуждении ситуации в Белоруссии нарушил формат проведения срочных дебатов, который не предусматривает участие в обсуждении кого-либо из представителей Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, либо странового спецдокладчика.
РИА Новости05:15
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Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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Минздраву уменьшат бюджет на закупку лекарств от редких болезней

Расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний по программе 14 Высокозатратных нозологий снизятся в следующем году на 6,4 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости03:46
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«Хаббл» зафиксировал мощный белый шторм на Юпитере

Крупный белый шторм распространяться в северных широтах планеты со скоростью 560 километров в час, впервые шторм был зафиксирован 25 августа, когда Юпитер был на расстоянии 653 миллиона километров от Земли.
ИА Красная Весна05:04

Киев отвел на реинтеграцию Донбасса 25 лет

На безопасную реинтеграцию отдельных районов Донбасса Украине понадобится как минимум 25 лет, заявил во время выступления в Верховной раде вице-премьер по реинтеграции и замглавы киевской делегации на трехсторонних переговорах в Минске Алексей Резников.
РБК04:31
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Взятка в особо крупном размере: в Саратовской области возбуждено новое дело

Саратов, 18 сентября 2020, 12:10 — REGNUM В Саратовской области в отношении бывшего сотрудника ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере»).
REGNUM05:10
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Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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