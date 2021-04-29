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Экономика

Цена на нефть марки WTI поднялась выше $65 за баррель

Вместе с WTI дорожает и североморская нефть Brent.
РБК
Рынок также отыгрывает хорошую статистику Минэнерго США.
Известия
Во вторник министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания рекомендовал сохранить текущие условия сделки об ограничении добычи на май, июнь и июль.
РБК
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Стоимость нефти на сырьевых биржах перешла к снижению

ИА Красная Весна01:05

Нефть дешевеет в рамках коррекции после трех дней роста цен

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