ПРАЙМЦена на нефть марки WTI поднялась выше $65 за баррельВместе с WTI дорожает и североморская нефть Brent.РБКРынок также отыгрывает хорошую статистику Минэнерго США.ИзвестияВо вторник министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания рекомендовал сохранить текущие условия сделки об ограничении добычи на май, июнь и июль.РБКПРАЙМАК&МРосбалтВечерняя МоскваНародные новостиExpert.ruFinancial OneBFM.ruГород55.руРБКProfinance.ruВести.RuЭкономика сегодняПодробнее о событииСтоимость нефти на сырьевых биржах перешла к снижениюИА Красная Весна01:05Нефть дешевеет в рамках коррекции после трех дней роста ценПРАЙМ01:12Мировые цены на нефть растутВести.Ruвчера в 02:47Цены на нефть растут на фоне ослабления доллараFinam.Ruвчера в 05:10Цена на нефть WTI превысила $65 за баррельREGNUMвчера в 09:30Рост котировок нефти Brent и WTI ускорилсяРосбалтвчера в 07:18Мировые цены на нефть растутRT на русскомвчера в 01:40Показать ещёОценить1Поделиться