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Цена нефти WTI превысила $40 за баррель

Стоимость западно-техасской нефти WTI превысила 40 долларов за баррель. Топливо подорожало на 0,55%, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. Такой отметки нефтяные котировки достигли в 16:31 мск.В источнике
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REGNUM

Нефть обрадовала вежливость Ирака

REGNUMвчера в 08:58
Московский Комсомолец

Brent подешевела до 41,4 доллара за баррель

Московский Комсомолец23 сентября в 02:26
Росбалт

Стоимость нефти Brent снижается, но остается выше $41 за баррель

Росбалтвчера в 02:59
Финмаркет

Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

Финмаркет23 сентября в 11:55
ПРАЙМ

Рост цен на нефть ускорился до 1,5%

ПРАЙМ23 сентября в 11:06
ГЛАС.RU

Цены на нефть снижаются после роста накануне

ГЛАС.RUвчера в 02:15
RT на русском

Цена на нефть марки WTI растёт в ходе торгов

RT на русском23 сентября в 01:10

Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.
РИА Новости07:30