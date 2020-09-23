Цена нефти WTI превысила $40 за баррель
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Стоимость западно-техасской нефти WTI превысила 40 долларов за баррель. Топливо подорожало на 0,55%, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. Такой отметки нефтяные котировки достигли в 16:31 мск.В источнике
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