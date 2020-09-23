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Цена нефти WTI превысила $40 за баррель

Стоимость западно-техасской нефти WTI превысила 40 долларов за баррель. Топливо подорожало на 0,55%, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. Такой отметки нефтяные котировки достигли в 16:31 мск.В источнике
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Росбалт

Котировки Brent и WTI перешли к росту

Росбалт23 сентября в 07:12
ТАСС

Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,64 млн баррелей

ТАСС23 сентября в 10:55
ПРАЙМ

Рост цен на нефть ускорился до 1,5%

ПРАЙМ23 сентября в 11:06
REGNUM

Нефть обрадовала вежливость Ирака

REGNUMвчера в 08:58
Московский Комсомолец

Brent подешевела до 41,4 доллара за баррель

Московский Комсомолец23 сентября в 02:26
RuNews24.ru

Стоимость нефти падает до $41 на фоне ожиданий данных о запасах

RuNews24.ru23 сентября в 02:05
Вечерняя Москва

Нефть подешевела на фоне новостей о росте запасов в США

Вечерняя Москва23 сентября в 01:49

Начальник Генштаба оценил действия военных на учениях «Кавказ-2020»

Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова.
Начальник Генштаба оценил действия военных на учениях «Кавказ-2020»
РИА Новости10:40
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ23 сентября в 05:54
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