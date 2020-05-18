Энергетика
Lenta.ruЦены на нефть побили месячный рекорд
В последний раз нефть торговалась выше 33 долларов за баррель 13 апреля 2020 года. Цена нефти WTI с поставкой в июле также поднялась выше 30 долларов за баррель впервые с 17 марта. На 01.01 по московскому времени июльские фьючерсы WTI дорожали на 1,80 процента, до 30,05 доллара.
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Комментарии
Происшествия
В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС
Известия 18:37
Общество
Кадыров потребовал уволить жаловавшихся на нехватку масок медиков
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников перепрофилированной под лечение заразившихся коронавирусом ЦРБ в Гудермесе, которые жаловались на нехватку средств защиты.
РБК 16:26
Здоровье
Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Руководитель группы медицинской экспертизы одной из частных медлабораторий Татьяна Панкратова рассказала "Пятому каналу" о том, как правильно подготовиться к тесту на антитела к коронавирусу.
РИА Новости вчера в 18:03
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Происшествия
Жителя Камчатки осудили за призывы к насилию над росгвардейцами
Два года лишения свободы условно получил житель Петропавловска-Камчатского за публичные призывы к насилию над росгвардейцами, сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ России.
РИА Новости 18:33
Культура
Умерла режиссер сериала «Утреннее шоу» Линн Шелтон
Шелтон занималась сериалами "Утреннее шоу" (2019), в качестве режиссера и продюсера - мини-сериалом "И повсюду тлеют пожары" (2020).
Ревизор.ру 04:39
Культура
В рейтинг Forbes попал «Пухляш» из клипа Little Big
КМВ Новости 09:12
Экономика
Ленинградская АЭС уходит на больничный
Против отмены штрафа выступают промышленные потребители электроэнергии, оценивая его объем в 360 млн руб. Наблюдательный совет "Совета рынка" (регулятор энергорынков) 25 мая рассмотрит вопрос сдвига сроков запуска второго энергоблока Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2, мощность 1,2 ГВт) из-за форс-мажора, следует из повестки заседания совета (" Ъ" ознакомился с документом).
Коммерсантъ 18:28
Здоровье
Врач рассказал о способе избежать тяжелого течения коронавируса
Реаниматолог из больницы Святого Георгия Антон Георгиев рассказал о способе избежать тяжелого течения коронавируса.
Peterburg2.ru 10:42
Общество
Рост распространения коронавируса в России остановился
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), на первом месте по количеству жертв и заразившихся в последние месяцы остаются Соединенные Штаты, Россия заняла вторую строчку.
РИА Новости 07:06
Общество
Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая
Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая.
REGNUM 10:09
Общество
Минкультуры запросило у Роспотребнадзора меры для открытия кинотеатров
Минкультуры РФ и кинотеатральные сети страны обратились в Роспотребнадзор с просьбой подготовить необходимые рекомендации по восстановлению работы кинотеатров, пишет РИА Новости.
Экономика сегодня 13:20
Игры
Assassin’s Creed Valhalla может выйти 15 октября
В описании диска Assassin’s Creed Valhalla для Xbox One сообщалось, что игра выйдет 15 октября.
Cyber.sports.ru вчера в 02:09
Экономика
«Цифровая экономика» стала экономной
Аналитический центр (АЦ) при правительстве предлагает из-за пандемии пересмотреть сроки исполнения ряда проектов нацпрограммы «Цифровая экономика», а из проекта «Информационная безопасность» исключить мероприятия, предусматривавшие господдержку в размере 1,6 млрд руб.
Коммерсантъ 18:28
Космос
В России планируют разработать уборщика космического мусора
Предполагается, что масса буксира будет около 80 кг и при этом он сможет транспортировать спутники или космический мусор массой до 150 килограммов на высоты до 1500 километров.
РИА Новости 14 мая в 20:58
Футбол
Мюллер пнул тренера «Баварии» после замены
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик стали участниками забавного эпизода в конце матча 26-го тура чемпионата Германии против «Униона».
ProstoProSport 16:15
Технологии
Объяснено отсутствие иммунитета к коронавирусу у части выздоровевших
По словам Барановой, ученые пока не очень хорошо понимает, насколько сильным и устойчивым является «противокоронавирусный» иммунитет у тех, кто перенес инфекцию COVID-19.
Lenta.ru 18:03
Общество
Усманов вошел в десятку богатейших людей Великобритании
Российский бизнесмен Алишер Усманов оказался на седьмой строчке в списке десяти богатейших жителей Великобритании.
Известия 09:59
Космос
Ученые NASA обнаружили на Марсе гигантское море
Ученые космического агентства NASA обнаружили на Марсе гигантское море. Сделать открытие помог специальный радиолокатор.
Актуальные Новости 10:18
Экономика
Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики
Что касается прямых денежных выплат населению, на которых настаивают многие экономисты, то Россия уже «идет по достаточно эффективному пути адресной поддержки наиболее социально незащищенных слоев населения», считает экс-зампред ЦБ.
РБК 17:00
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать»
Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать.
StarHit.ru 09:00
Гаджеты
Компания Microsoft начала раскрывать секреты новой версии Windows 10
Компания Microsoft допустила утечку данных, в результате которой инсайдеры рассказали новые детали о готовящемся к выпуску обновлении.
iReactor 03:55
Финансы
Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Profinance.ru 15 мая в 16:53
Общество
Собянин разъяснил порядок тестирования на антитела к COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о порядке тестирования на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.
РИА Новости 02:22
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент России Владимир Путин назвал возглавляемую им страну отдельной цивилизацией, отметив, что ей необходимо сделать упор на развитие высоких технологий.
Известия 15:17
Авто
Кроссовер Honda Breeze пользуется ажиотажным спросом
Новый кроссовер Honda Breeze, вышедший на китайский рынок в ноябре 2019 года, до сих пор пользуется ажиотажным спросом.
Автоновости дня 05:00
Общество
Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
Экономика
«Ижавиа» ожидает более 230 млн рублей субсидий от правительства
Региональная авиакомпания "Ижавиа" ожидает более 230 млн рублей субсидий от правительства РФ в связи с потерями из-за пандемии коронавируса, сообщил ТАСС в субботу министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.
ТАСС 00:21
Общество
Битва Путина с чиновниками вынудила народ снять розовые очки
Министерство промышленности и торговли в лице замминистра Бочарова, сообщало, что «сейчас предприятия наращивают выпуск оборудования примерно на том же уровне, что и во времена Великой Отечественной».
Московский Комсомолец 10:49
Игры
Игровой движок Unreal Engine 5 предлагает две новые технологии
Nanite - технология виртуализированной геометрии, которая позволяет разработчикам использовать качественные модели в играх.
Megaobzor.com 15 мая в 10:53