Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае растут почти на 90% в ходе торгов во вторник, однако цены остаются отрицательными. Фьючерс на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 10:15 по московскому времени подорожал на $33,12 (88,01%) - до минус $4,51 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI вновь перешли к отрицательным значениям

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