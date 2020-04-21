Энергетика
ИнтерфаксМайские фьючерсы на WTI вновь перешли к отрицательным значениям
Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае растут почти на 90% в ходе торгов во вторник, однако цены остаются отрицательными. Фьючерс на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 10:15 по московскому времени подорожал на $33,12 (88,01%) - до минус $4,51 за баррель.
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Комментарии
Происшествия
В Волгоградской области умер второй пациент с коронавирусом
Второй пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Волгоградской области, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
РИА Новости 04:47
Происшествия
В Иркутской области опрокинулась автоцистерна с химикатами
Рано утром, 21 апреля, на 97-м километре автодороги Р-258 "Байкал" в Иркутской области на перевале опрокинулась автоцистерна, предположительно с химикатами.
Российская газета 02:34
Общество
Глава Северной Осетии заявил о начале обещанных выплат
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил о начале обещанных единовременных выплат гражданам, потерявшим доход из-за коронавируса.
Lenta.ru 05:25
Авто
ГАЗ планирует выпустить новый среднетоннажный грузовик
Как пишет издание Wroom.ru, речь, скорее всего, идёт о новом среднетоннажном грузовике, который должен занять место в модельной линейке между «Газелью» и «Газоном».
Тарантас Ньюс 05:19
Общество
В Тульской области зафиксировано еще 75 случаев коронавируса
В Тульской области зафиксировано еще 75 случаев коронавируса Число заболевших достигло 384.
MySLO.ru 03:36
Общество
Скворцова заявила о приближении к пику эпидемии коронавируса в России
Москва, 20 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению.
REGNUM вчера в 14:25
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Общество
Минюст предлагает не повышать штрафы в новом КоАП
«Во избежание роста административной нагрузки на граждан и бизнес Минюстом России при подготовке проекта нового КоАП предложено не повышать административные штрафы и сохранить их размеры в пределах, установленных действующим Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях», — отмечается на сайте министерства.
REGNUM 05:10
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
Гаджеты
Apple выпустит новые бюджетные AirPods в мае
Блогер-инсайдер Джон Проссер, известный своими точными прогнозами в отношении Apple, заявил о том, что уже в мае 2020 года компания может представить новую версию беспроводных наушников AirPods.
Газета.Ru вчера в 05:00
Энергетика
Цена нефти марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель
Эталонный сорт нефти марки Brent торгуется на бирже по цене 22,5 доллара за баррель. С начала сессии Brent потеряла уже более 10% цены.
Российская газета 04:36
Общество
IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек
Шведская компания IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек и соуса к ним, чтобы поддержать людей на карантине.
Афиша Daily вчера в 08:08
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Финансы
Курс рубля снизился после падения цен на нефть
Рубль подешевел по отношению к доллару на 1,28 руб. относительно цены закрытия прошлого торгового дня, к евро – на 1,32 руб.
Ведомости вчера в 16:25
Общество
Мясников рассказал о ходе создания вакцины от коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников рассказал о процессе создания вакцины от коронавируса.
RT на русском 04:09
Общество
Еще три смерти зафиксировано в Калужской области от коронавируса
На 72 человека увеличилось количество заболевших. Их число на утро вторника, 21 апреля составляет 330 человек.
Знамя.Калуга 03:36
Транспорт
В метро Москвы перестали продавать билеты на одну поездку
В Московском метрополитене в соответствии с указом мэра перестали продавать разовые билеты в кассах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
РБК 05:08
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
BFM.ru вчера в 15:30
Экономика
В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств
Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском вчера в 08:07
Экономика
Российские поставщики попросили запретить скидки в магазинах
Одной из мер поддержки мог бы стать запрет на скидки на продукты в магазинах и торговых сетях, говорится в обращении.
REGNUM 04:33
Гаджеты
Xiaomi представила электросамокат Scooter 1S
Компания Xiaomi начала продажи нового электросамоката Scooter 1S за $282 Новый самокат представляет собой обновленную версию предшественника – Xiaomi MiJia Electric Scooter.
Piter.tv 04:19
Общество
В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до 346
За последние сутки в Ростовской области выявили 54 новых случая коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:39
Энергетика
Трамп заявил о намерении заполнить полностью резервы нефти США
Как сообщает ToDay News Ufa, Дональд Трамп хочет поймать момент, пока цены на нефть упали до рекордно низких сумм.
ToDay News Ufa 00:31
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Политика
В Чечне заметили федеральные войска
Lenta.ru 04:01
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
Общество
В Пензенской области число зараженных коронавирусом достигло 180
Во вторник, 21 апреля, стало известно о 15 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Пензенской области.
Smi58.ru 03:38
Общество
В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека
Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
Российская газета 01:23