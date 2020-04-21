Энергетика
РИА НовостиЦена нефти WTI вновь упала ниже нуля
Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
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Цена на нефть обвалилась. Впервые, чтобы ее продать, нужно доплатить покупателю
Екатеринбург Онлайнвчера в 14:35
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Комментарии
Экономика
Минпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
Армия и оружие
В Волгограде военные приступили к дезинфекции тракторного завода
НовостиВолгограда.ру 03:34
Экономика
В России задумались о прекращении выпуска жизненно важных лекарств
Крупные российские фармкомпании задумались о прекращении выпуска ряда жизненно важных лекарств. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Lenta.ru 04:28
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Количество новых заражений коронавирусом в РФ за сутки уменьшилось
Медики выявили в России 4268 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа за последние сутки.
ПолитРоссия вчера в 03:41
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
Транспорт
Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску
В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва вчера в 11:45
Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Коммерсантъ вчера в 07:13
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Экономика
Снижающие ставку аренды для нанимателей торговые и коммерческие центры получат гранты
Мэр Москвы Сергей Собянин выделил гранты собственникам площадей и торговым центрам, снижающим арендаторам ставку, на общую сумму более 15 млрд руб. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
Агентство Москва 04:08
Шоу-бизнес
Возлюбленная Козловского раскрыла редкое имя дочери
Актриса и спутница звезды российского кино Данилы Козловского Ольга Зуева рассекретила имя новорожденной дочери.
ФАН 19 апреля в 05:47
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Экономика
В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
Политика
Ряд стран Африки попросили Россию помочь победить коронавирус
Ряд стран Африканского континента обратились к России за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 03:37
Шоу-бизнес
Мама Юлии Началовой показала повзрослевшую внучку
В честь праздника мама покойной певицы Таисия Началова поделилась на своей Инстаграм-странице красивыми праздничными фотографиями со своей внучкой.
Bimru.ru вчера в 06:46
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о знаковом событии для лечения коронавируса
Доктор Мясников рассказал о знаковом событии для лечения коронавируса. Об этом специалист заявил во время эфира на телеканале "Россия 1".
Piter.tv 01:34
Общество
Глава комитета Госдумы просит Мишустина платить МРОТ всем безработным
Москва, 21 апреля 2020, 11:31 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) просит главу правительства РФ Михаила Мишустина выплачивать пособие по безработице в максимально возможном размере всем гражданам, признанным в настоящее время безработными.
REGNUM 04:31
Происшествия
В Крыму коронавирус подтвердился у 11-летнего ребенка
Коронавирус подтвердился у 11-летнего ребенка в Крыму, его мать ранее заболела COVID-19, сообщил на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 03:38
Общество
В России за сутки умер 51 пациент с коронавирусом
За минувшие сутки 51 житель России с коронавирусом ушёл из жизни. Об этом 21 апреля сообщили в московском оперштабе.
REGNUM 03:51
Космос
Исчезнувшая экзопланета оказалась облаком пыли
Популярная механика 00:56
Финансы
Курс евро поднялся до 82 рублей
Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 20:50
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
Транспорт
В России изменят правила дорожного движения
Министерство транспорта внесло предложение внести в ПДД ряд изменений, которые коснуться индивидуальных средств передвижения, предназначенных для пешеходов: гироскутеров, мотоколес и электросамокатов.
32CARS.ru 01:33
Общество
«Октоберфест» отменили из-за коронавируса
Власти Баварии приняли решение отменить в этом году «Октоберфест» из-за распространения коронавируса.
НТВ 03:53
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Энергетика
Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений
Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия вчера в 15:28