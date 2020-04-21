Энергетика
РИА НовостиЦена нефти WTI вновь упала ниже нуля
Майские фьючерсы американской нефти марки WTI подешевели до минус 0,3 доллара за баррель, свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
После ухода в минус цены на американскую нефть WTI поднялись до 1,38 долларов
Комсомольская правда03:13
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 17:06, Ашберн
Комментарии
Здоровье
Эффективнее всего с коронавирусом борются в России
Россия возглавила рейтинг государств с самой эффективной системой борьбы против COVID-19.
Молодой коммунар 09:59
Общество
Роспотребнадзор призвал магазины продавать продукты упакованными
Ведомство призвало лишить покупателей возможности самостоятельно взвешивать продукты - товары следует продавать заранее упакованными.
Газета.Ru 09:25
Общество
Aviasales перестанет продавать авиабилеты «Аэрофлота» и «Победы»
Авиакомпания планирует сосредоточиться на продвижении собственного сайта и мобильного приложения, добавила пресс-секретарь.В пресс-службе Aviasales сообщили TJournal, что агрегатор все равно будет показывать билеты «Аэрофлота» и «Победы».
Snob.ru 08:40
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала о странностях в отношениях с Тимати
Поклонники Тимати и Шишковой давно заметили, что их общая дочь Алиса в основном проводит время с Симоной Юнусовой - мамой Тимура, своей бабушкой.
Bimru.ru 06:42
Наука
Определены страны с самыми агрессивными штаммами коронавируса
Самыми агрессивными оказались штаммы COVID-19, которые были взяты у больных из Италии и Испании.
Pravda.Ru 02:25
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Космос
ЕКА ввело в действие космический телескоп «Хеопс»
Специалисты Европейского космического агентства ввели в эксплуатацию телескоп «Хеопс» после проведения тестовых испытаний на околоземной орбите.
ANNA-News 19 апреля в 07:40
Общество
В Москве аннулируют цифровые пропуска, не прошедшие проверки
Цифровые пропуска для передвижения по Москве, которые не прошли проверку, аннулируются.
RT на русском 15:56
Культура
Меган Маркл впервые после переезда в США появилась на телевидении
Принц Гарри рассказал, как проводит время в самоизоляции с сыном и Меган Маркл Отмечается, что фильм назвали громким возвращением Меган Маркл в голливудский шоу-бизнес.
Газета Metro 05:20
Экономика
Банк России обновил правила наличных расчетов
С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
Происшествия
Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков
Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки.
Российская газета 12:28
Футбол
Озил отказался от понижения зарплаты
Как сообщается, одним из них стал Месут Озил, который получает 350000 фунтов в неделю и является самым высокооплачиваемым игроком команды.
Soccer.ru вчера в 17:02
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
Экономика
Цены на нефть остаются под давлением крайне низкого спроса
Несмотря на позитив, на мировых финансовых площадках, цена на нефть остается под давлением крайне низкого спроса.
ПРАЙМ вчера в 01:57
Футбол
«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»
Газета.Ru 05:57
Здоровье
ВОЗ объяснила низкий уровень смертности от коронавируса в России
В России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире.
Lenta.ru 14:22
Политика
Карантин на Украине могут продлить до середины мая
Карантин планируют продлить как минимум до 12 мая текущего года.
Экономика сегодня 04:14
Происшествия
Пираты захватили судно с россиянами
Трое россиян оказались на борту судна, которое захватили пираты. Об этом сообщило посольство России в Бенине и Того, передает РИА Новости.
Lenta.ru 05:42
Армия и оружие
США заявили, что истребитель F-15 может «пересечь весь мир»
Истребитель развивает скорость в 0,9 Маха в бесфорсажном режиме, и это якобы доказывает, что F-15 мог бы пересечь почти весь мир.
ПолитРоссия вчера в 03:17
Политика
Трамп планирует ограничить въезд в США по рабочим визам
Агентство Bloomberg со ссылкой на проект исполнительного указа президента США Дональда Трампа сообщило, что американский лидер планирует ограничить въезд в страну по рабочим визам.
Московский Комсомолец 16:05
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объявил о продаже своих знаменитых нарядов
Известный российский эстрадный певец Филипп Киркоров объявил о продаже знаменитых нарядов из своего гардероба.
Актуальные Новости 11:31
Политика
Путин отметил успехи в борьбе с коронавирусом в Приморском крае
На совещании по видеосвязи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко президент России попросил держать в резерве дополнительные койко-места и оборудование, а также отметил хорошие темпы реализации планов по борьбе с коронавирусом в регионе.
Невские Новости 09:10
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Транспорт
В Москве выявили 250 тыс. автомобилистов без пропусков за сутки
За последние сутки по Москве передвигались 250 тыс. автомобилистов, у которых не были оформлены цифровые пропуска, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
РБК 16:24
Общество
Суд отправил под арест 14 участников митинга во Владикавказе
Административные аресты на срок от 3 до 15 суток получили 14 участников несанкционированного митинга во Владикавказе, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции Северной Осетии.
RT на русском 15:10
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом
Немецкие вирусологи выяснили, как чаще всего заражаются коронавирусом.
Российский Вестник 06:27
Культура
Объявлен «длинный список» литературной премии «Большая книга»
В этом году объявление «длинного списка» Национальной литературной премии «Большая книга» прошло в формате онлайн-трансляции.
Россия – Культура 13:37