Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦена нефти WTI вновь упала ниже нуля

Майские фьючерсы американской нефти марки WTI подешевели до минус 0,3 доллара за баррель, свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи.
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Нефть WTI упала ниже нуля. Как так вышло и что будет дальше

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Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля

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