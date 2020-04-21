Энергетика
Lenta.ruЦены на нефть впервые в истории упали ниже нуля
Около 10 утра по московскому времени (8 по лондонскому) стоимость барреля нефти американской марки WTI (West Texas Intermediate) впервые в XXI веке опустилась ниже 15 долларов.
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Комментарии
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19
Врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз о пике заболеваемости COVID-19 в России оказался ошибочным.
РИА Новости 21:10
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Роспотребнадзор не рекомендует покупателям самим взвешивать продукты
Дмитрий Феоктистов / ТАСС Роспотребнадзор не рекомендует покупателям самостоятельно взвешивать продукты в магазинах из-за коронавируса.
РЕН ТВ 06:25
Кино
Премьеру продолжения «Венома» перенесли на 2021 год
Кинокомпания Sony Pictures перенесла дату премьеры второй части "Венома" - вместо 2 октября 2020 года он выйдет на экраны 25 июня 2021-го, сообщает портал Variety.
Российская газета 15:41
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Экономика
Малому и среднему бизнесу Красноярского края снизят налоги на весь год
Правительство Красноярского края разработало налоговые меры поддержки региональных предпринимателей в условиях коронавирусной инфекции.
Деловой квартал (Красноярск) 05:43
Общество
Доступность масок в российских аптеках оценили
Медицинские маски остались только в 1 проценте российских аптек.
Lenta.ru 18:40
Здоровье
В США предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса
Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил изданию Washington Post, что вторая волна коронавируса следующей зимой в США может оказаться хуже, чем нынешняя, так как совпадет с началом эпидемии гриппа.
РИА Новости 21:39
Политика
Путин заявил, что экономика Приморского края работает ритмично
Президент России Владимир Путин заявил, что экономика Приморского края в нынешних условиях работает ритмично, попросил губернатора региона держать ситуацию на контроле и обсудить с правительством имеющиеся вопросы.
РИА Новости 08:04
Общество
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
Американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвинив страну в распространении коронавируса.
Lenta.ru 21:09
Шоу-бизнес
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
Экспресс газета 12:14
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд в телеэфире
За первую неделю показа фильм установил сразу несколько рекордов в телеэфире, несмотря на сильную конкуренцию в прайм-тайме, сообщает "Россия 1".
Республика Татарстан 13:40
Кино
«Дау» теперь может прийти в каждый ноутбук
Во время просмотра фильмов «Дау» все время создается впечатление, что в происходящем нет ни доли режиссуры.
BFM.ru вчера в 22:12
Экономика
Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости 16:33
Космос
Двигатели РД-180 модернизируют для применения в многоразовых ракетах
НПО «Энергомаш» намерено доработать двигатели РД-180, чтобы в дальнейшем использовать их для ракет многоразового использования.
News.ru 04:57
Гаджеты
Samsung случайно показала Galaxy Note20 за несколько месяцев до анонса
По краям расположены Galaxy S10+ и Galaxy S20, а в середине находится смартфон с новым дизайном, который сейчас не встречается у моделей Samsung.
iXBT.com 21:39
Происшествия
Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков
Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки.
Российская газета 12:28
Общество
Жители Владикавказа вышли на митинг против режима самоизоляции
Портал Северного Кавказа вчера в 08:38
Технологии
Объявлена дата старта тестирования на антитела в России
Объявлена дата старта массового тестирования на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 19:47
Общество
Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Известия 18:45
Шоу-бизнес
Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности.
РИА Новости 13:24
Общество
Участники митинга во Владикавказе получили административный арест
Суд во Владикавказе назначил административные аресты 14 участникам несанкционированной акции, которая прошла у Дома правительства Северной Осетии в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.
Интерфакс 15:30
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в США достигло почти 45 тысяч
Число умерших в Соединённых Штатах пациентов с коронавирусной инфекцией почти достигло 45 тыс. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 21:36
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Общество
Продолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума
В Минздраве рассказали, что в 2019 году продолжительность жизни в России составила 73,4 года, достигнув своего исторического максимума.
Газета.Ru 13:24
Политика
Разведка США изучает данные о болезни Ким Чен Ына
Аргументы недели 00:40
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости 04:19
Единоборства
Петр Ян: В UFC не хотят двух российских чемпионов
FightTime.ru 13:12