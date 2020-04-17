Фьючерс на нефть WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи по состоянию на 16:45 мск торговался по цене $17,62 за баррель. Это на 11,32% (минус $2,25) ниже, чем на закрытии предыдущих торгов.

Политика Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne. 1,7K

Общество Орешкин рассказал о негативном прогнозе по итогам второго квартала Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила о том, что динамика ВВП России в этом году будет отрицательной, а основной удар в экономике придется на второй квартал. 10

Политика Лукашенко гарантировал проведение честных президентских выборов Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие в этом году в стране президентские выборы пройдут честно.

Здоровье Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев. 2,5K

Общество Определены характеристики несовершеннолетних преступников в России Университет прокуратуры России составил типичный портрет несовершеннолетнего преступника в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Политика В США назвали «технологическим чудом» российский двигатель РД-180 Вашингтон, 19 апреля 2020, 09:28 — REGNUM Генеральный директор компании United Launch Alliance Тори Бруно сообщил, что российские ракетные двигатели РД-180 идеально подходят для американских ракет-носителей семейства Atlas, 19 апреля на своей странице в социальной сети Twitter. 539

Наука Пущинские учёные «вывели на чистую воду» нейромедиатор памяти Ученые Института химии растворов РАН и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН смоделировали какую роль может играть вода в биологической активности ацетилхолина - «молекулы памяти».

Религия В Крым доставили Благодатный огонь Благодатный огонь доставили регулярным рейсом из Москвы в Крым, сообщила пресс-служба аэропорта Симферополя. 654

Культура Мир на карантине: Михалкова, Табаков, Лагашкин и Колокольников примут участие в проекте «Изоляция» «Изоляция» станет первооткрывателем новой линейки контента под названием «ivi на карантине» и будет показывать не только изменения в жизни людей, но и о том, как меняются целые города и страны.

Шоу-бизнес Mash: Заворотнюк идет на поправку По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться. 84

Общество Жители Подмосковья теперь могут оформить цифровой пропуск по СМС Оформить цифровой пропуск для передвижений жители Подмосковья теперь могут по СМС.

Политика На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман. 1,1K

Общество В США прошли протесты с требованием отмены карантина По Соединенным Штатам в субботу прокатилась волна протестов, митингующие требуют приступить к отмене карантина и возвращению к нормальной жизни, передает Fox News. 171

Политика Пилот МиГ-31 ВКС России снял на видео встречу с истребителем НАТО Пилот высотного перехватчика МиГ-31 ВКС России поприветствовал летчика за штурвалом истребителя F-16 одной из стран НАТО.