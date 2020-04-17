Энергетика
News.ruАмериканская нефть WTI опустилась ниже $19 за баррель
Цена на американскую нефть марки WTI (West Texas Intermediate) опустилась ниже $19 за баррель впервые с 31 января 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, по состоянию на 10:06 мск цена майских фьючерсов на WTI опускалась на 4,28%, до $19,02 за баррель.
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Общество
Вирусолог из КНР заявил о невозможности синтеза коронавируса
Пекин, 19 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Доказательств искусственного происхождения коронавируса никаких нет, заявил глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин в интервью телеканалу CGTN.
REGNUM 05:40
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Политика
Путин поздравил верующих с Пасхой
Москва, 19 апреля 2020, 11:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил верующих с Пасхой, об этом 19 апреля сообщается на официальном сайте Кремля.
REGNUM 04:19
Общество
В России впервые выявлено более 6000 больных коронавирусом за сутки
За сутки в России зарегистрировано 6060 новых случаев заболевания коронавирусом в 78 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:59
Здоровье
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Лукашев считает, что огромное значение для России имеет «статистика тяжелых случаев и летальных исходов».
Live24 01:58
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Врачи возобновили активное лечение Заворотнюк
Москва, 19 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Здоровье российской актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось — врачи возобновили её активное лечение, передает 19 апреля Telegram-канал Mash.
REGNUM 05:56
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В Кировской области обнаружили напавших на врача скорой помощи
Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в Кирово-Чепецке в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
РИА Новости 03:42
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 45
Число умерших от коронавирусной инфекции в Белоруссии увеличилось на двух человек - до 45.
ТАСС вчера в 08:13
Шоу-бизнес
Прилучный ответил на обвинения в избиении Муцениеце
РИА Новости 05:35
Общество
Академик РАН оценил мощность второй волны эпидемии коронавируса
Вторая волна эпидемии коронавируса возможна, заявил иммунолог, академик РАН Сергей Недоспасов в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости 04:26
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Общество
Прилетевших в Екатеринбург из Таиланда отправили в обсерватор
Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Прибывшие спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург граждане России отправлены в обсерватор.
REGNUM 04:09
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Общество
В Тульской области выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Тульской области зарегистрировано 58 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 04:38
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Здоровье
182 случая коронавируса выявлено в Кировской области
За субботу выявили 40 заболевших. По состоянию на утро 18 апреля в Кировской области выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом.
РИА НаВятке 05:13
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
Общество
Коронавирусную инфекцию обнаружили у новых пациентов
За последние сутки в Москве подтверждено еще 3570 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:40
Общество
В МЧС РФ рассказали, что делать с овощами после покупки
Москва, 19 апреля 2020, 03:47 — REGNUM Жителям России следует замачивать зелень и овощи на 10−15 минут в воде после покупки, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа.
REGNUM вчера в 22:18
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
Общество
Коронавирус выявлен в новых городах и районах Самарской области
По данным регионального оперативного штаба на 19 апреля, в Самарской области выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
ГТРК Самара 04:30
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 17 апреля в 04:25
Общество
31 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Татарстане
В общем за отчетный период в России официально подтвердились 6 060 новых случая заражения коронавирусом в 78 регионах.
Новый Век 04:34
Общество
В Ростовской области обнаружили 35 новых случаев коронавируса
В медицинских учреждениях Ростовской области на текущий момент находится более 15 тысяч тест-систем, за вчерашний день с их помощью было обследовано 753 человека.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 04:26
Общество
В Чите поместили в обсерватор прилетевших из Новосибирска граждан Китая
Девять граждан Китая, прибывших в Читу авиарейсом из Новосибирска, помещены в обсерватор, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
РИА Новости 05:56
Здоровье
Еще 15 жителей Свердловской области заразились коронавирусом
Число заражений коронавирусом в Свердловской области доросло до 141 случая.
ИА Красная Весна 04:13
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16