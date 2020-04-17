Фьючерс на нефть WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи по состоянию на 16:45 мск торговался по цене $17,62 за баррель. Это на 11,32% (минус $2,25) ниже, чем на закрытии предыдущих торгов.

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 3,5K

Общество У заместителя губернатора Нижегородской области выявили коронавирус "Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова", - отметили в пресс-службе со ссылкой на главу региона Глеба Никитина. 51

Политика Украине предрекли конец существования из-за коронавируса Бывший депутат Верховной Рады Анна Герман предрекла Украине конец существования после пандемическом коронавируса. 10

Происшествия На Сахалине разыскивают уклониста от уголовного наказания За уклонение от отбывания уголовного наказания разыскивается Трубин Сергей Леонидович, 16.11.1994 года рождения.

Общество Чужие номера обнаружили пользователи в приложении Сбербанка В результате неудачного запуска обновления приложения «Сбербанк Онлайн» большинство пользователей отметили, что к их аккаунтам автоматически привязали чужие номера телефонов. 558

Происшествия В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса. 2K

Происшествия Появилось видео задержания замглавы Хакасии Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова. 1,2K

Здоровье Десять новых случаев коронавируса зарегистрировано в Алтайском крае По состоянию на 18 апреля 2020 года в Алтайском крае зафиксировано еще десять новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 219

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 580

Общество На Камчатке из кратера вулкана Ключевской потекла лава В воскресенье, 19 апреля, сейсмологи зафиксировали потоки лавы из кратера самого высокого действующего в Евразии вулкана Ключевская сопка на Камчатке. 2

Армия и оружие На что способна российская машина дистанционного разминирования «Листва» «Машина дистанционного разминирования «Листва» предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств с металлическими элементами и уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, имеющих в составе электронные компоненты», — говорится на сайте военного ведомства.

Здоровье Врач рассказала, для кого из молодых особенно опасен коронавирус Заразившиеся коронавирусом пациенты с хроническими заболеваниями входят в особую группу риска, рассказала врач из научно-клинического центра ФМБА в ролике, опубликованном телеведущей Еленой Малышевой в инстаграме. 49

Здоровье В Челябинской области выросло число зараженных коронавирусом Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в пятницу, 17 апреля, выросло до 64 человек. В больницах продолжают находиться 35 человек. 184

Здоровье В Подмосковье назвали зарплаты лечащих COVID-19 врачей В Московской области врачи, которые лечат пациентов с коронавирусом, будут получать до 170 тыс. рублей в месяц во время пандемии. 28

Здоровье В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. 746