Энергетика
МИР 24Стоимость барреля нефти марки WTI опустилась ниже $19
Цена на нефть марки WTI в пятницу, 17 апреля, опустилась до $18,68 за баррель. В последний раз стоимость менее $19 за баррель фиксировалась в 2002 году, сообщают «Известия». Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,86% – до $28,07.
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Цены на нефть начали меняться: в России сделали заявление о «дефолте, как в 1998 году»
Российский Диалогвчера в 05:03
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:02, Ашберн
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Четыре случая — контакты с уже выявленными пациентами, ещё семь человек за пределы области не выезжали, с пациентами с коронавирусом не контактировали.
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"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин.
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