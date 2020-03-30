Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года

Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 01:35 по московскому времени, баррель нефти WTI торговалась на уровне 19,98 долларов.
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Цена на нефть WTI упала до $20 за баррель с 2002 года

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Цена нефти WTI опустилась ниже $20 впервые с февраля 2002 года

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Цена нефти марки WTI впервые с 2002 года опустилась ниже $20

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