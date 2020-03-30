Энергетика

REGNUMREGNUMЦена на нефть WTI упала ниже $20

Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
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Цена на нефть WTI упала до $20 за баррель с 2002 года

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Цена нефти WTI опустилась ниже $20 впервые с февраля 2002 года

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Цена на нефть WTI упала ниже 20 долларов

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Цена нефти марки WTI впервые за 18 лет опустилась ниже 20 долларов

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Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года

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Цена нефти WTI упала ниже $20 за баррель впервые с 2002 года

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Цена нефти WTI опускалась ниже $20 впервые с 2002 года

ТАСС20:43
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