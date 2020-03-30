Энергетика
REGNUMЦена на нефть WTI упала ниже $20
Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
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Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке
Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
Энергетика
На Сахалине с начала года увеличили поголовье коров и добычу газа
Газа в сравнении с аналогичным периодом прошлого года добыто больше на 13,3 процента (6,2 миллиарда кубических метров), угля — на 8,6 процента (1,7 миллиона тонн).
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был утвержден данным распоряжением.
Экономика
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
Энергетика
Цены на нефть чуть ускоряют падение, WTI дешевеет уже почти на 6%
Мировые цены на нефть в пятницу вечером продолжают опускаться, чуть ускоряя снижение, трейдеры оценивают перспективы спроса и предложения на рынке после новостей из Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Общество
В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе
Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Политика
Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии
Специалисты из России произвели дезинфекцию в Италии. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны России.
Политика
Трамп обозначил пик смертности из-за коронавируса в США
Пик смертности от вызываемого коронавирусом заболевания в США может случиться через две недели, отметил президент.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Космос
Роскосмос планирует запатентовать «космический маяк»
Предполагается, что космический аппарат будет запускаться к планетам, которые специалисты планируют исследовать, сообщает РИА «Новости».
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Экономика
В США зафиксирован рекордный спрос на акции рейтинговых корпораций
По данным аналитического агентства IFR Refinitiv, 49 американских корпораций привлекли рекордное количество инвестиций на рынке облигаций.
Политика
Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений
«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Экономика
Депрессия началась: скачок безработицы в США превысил 1000%
Спрос на пособия по безработице в США за прошедшую неделю взлетел более чем на 1000%.
Футбол
Хави заявил о желании вернуться в «Барселону»
Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, который тренирует катарский «Аль-Садд», рассказал о желании вернуться в каталонский клуб.
Экономика
Мишустин рассказал о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин также рассказал, что малому и среднему бизнесу со стороны государства будут обеспечены беспроцентные кредиты на неотложные нужды.
Наука
Нехватка лабораторных мышей замедляет исследования по коронавирусу
Как сообщил Agence France-Presse (AFP) Кристоф д`Анфер, глава отдела научных исследований Института Пастера, данная категория лабораторных мышей ранее широко использовалась во время эпидемии в азиатском регионе Sras, в 2002-2003 годы.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
Здоровье
У россиян по указу Президента начинается нерабочая неделя
Сами медучреждения переходят на оказание круглосуточной экстренной и неотложной помощи.
Космос
Астероид 2020 FL2 засекли астрономы Китая
Политика
Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи
Французский лидер упрекнул СМИ в том, что о помощи оказанной Францией и Германией забывают и призвал «не пьянеть» от того, что делают Россия и Китай, приводит слова политика телеканал France 24.
Культура
Алексей Глызин о шоу «Маска»: «Скинул за проект килограмма три»
Певец поделился впечатлениями об участии в неординарной программе. Каждый из участников шоу «Маска» спрятан за сложным костюмом.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
Экономика
Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в Москве и области станет ударом по бизнесу, считают предприниматели
Как сказал газете РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик, сейчас необходимо не только помогать тем, кто уже потерял работу, но и постараться не допустить, чтобы безработица росла по экспоненте.
Футбол
Названы лучшие одиннадцать игроков, которых тренировал Моуринью
Издание Marca выбрало лучших одиннадцати игроков нынешнего главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, которых он тренировал за свою карьеру.