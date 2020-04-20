Энергетика
Российская газетаСтоимость нефти WTI приблизилась к отрицательной
Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до рекордных за всю историю 5 центов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Баррель эталонной марки Brent, от которой отсчитывается скидка для российской марки нефти Urals, торгуется за 26,2 долларов за баррель.
Читать в источнике
Оценить90
с чего всё началось
Стоимость фьючерса американской нефти марки WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению, следует из данных торгов на бирже NYMEX в Нью-Йорке.Дождь01:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 02:30, Ашберн
Комментарии
Общество
IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек
Шведская компания IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек и соуса к ним, чтобы поддержать людей на карантине.
Афиша Daily вчера в 08:08
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
В России объяснили рост числа заражений коронавирусом
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Происшествия
Более 70 пациентов выписали из больницы в Коммунарке
Москва, 18 апреля 2020, 09:37 — REGNUM В Коммунарке за последние сутки выписали из больницы 74 человека, всего на лечении в медучреждении находятся 457 пациентов.
REGNUM 18 апреля в 03:47
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Общество
Власти Казахстана намерены постепенно смягчать карантин
Власти Казахстана намерены постепенно снимать ограничительные меры, которые ранее были введены в стране из-за распространения коронавируса COVID-19, если будет соблюдаться санитарно-эпидемиологическая безопасность.
Газета.Ru 00:53
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 19 апреля в 11:18
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Игры
Исход продолжается: NVIDIA удалит все игры Warner Bros., Xbox Game Studios, Codemasters и Klei из GeForce Now
Warner Bros. и Xbox Game Studios — это уже соответственно четвёртый и пятый крупный издатель высококлассных игр, который принял решение покинуть (возможно, временно) GeForce Now.
3DNews 02:21
Общество
Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции
Жители Владикавказа, недовольные введенным режимом самоизоляции, устроили несанкционированный митинг, сообщает ГТРК "Алания".
РИА Новости вчера в 08:05
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Экономика
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств
О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:42
Политика
CNN: США проверяют данные разведки об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Власти США проверяют разведывательные данные о якобы ухудшившемся здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына.
Газета.Ru вчера в 23:40
Общество
Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники.
Сиб.фм вчера в 04:59
Энергетика
Минэнерго договорилось с нефтяниками о сокращении добычи нефти
Минэнерго договорилось с нефтяными компаниями о распределении квот на добычу нефти в рамках новой сделки ОПЕК+.
Профиль вчера в 16:23
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Коммерсантъ вчера в 16:41
Экономика
Вводятся новые правила расчетов наличными
Новое Указание ЦБ от 9 декабря 2019 г. № 5348-У «О правилах наличных расчетов» вступит в силу 27 апреля 2020 г.
Бухгалтерия.ру 02:00
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»
Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor вчера в 02:54
Экономика
Производители продуктов просят правительство о моратории на скидки в магазинах
Пресс-служба правительства отказалась комментировать служебную переписку. Часть предложений касается взаимоотношений с торговыми сетями.
Ведомости вчера в 17:07
Общество
Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса
Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Piter.tv вчера в 10:17
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Очередной публичный конфликт «Новой газеты» и властей Чечни оказался связан со статьей Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в республике «Смерть от коронавируса — меньшее зло».
РБК вчера в 17:19
Общество
Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 02:02
Здоровье
Первых пациентов приняла инфекционная больница в Вороновском
Российская газета 02:17
Происшествия
В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека
Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
Российская газета 01:23
Общество
Где в Кузбассе выявили новых больных коронавирусом
Сегодня, 21 апреля, власти Кузбасса рассказали, что за минувшие сутки было выявлено 9 больных коронавирусом.
ВашГород.ру 02:01
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко снизились оптовые цены на бензин.
Известия 02:08
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры
Lenta.ru вчера в 16:42
Здоровье
Власти Австралии снимут часть эпидемиологических ограничений
Правительство Австралии снимет часть ограничений, введенных 24 марта из-за широкого распространения коронавируса.
ТАСС 01:49