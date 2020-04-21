Энергетика
ВедомостиЦена нефти WTI вернулась к положительному значению
Стоимость майского фьючерса на американскую нефть марки WTI вернулась к положительному значению, свидетельствуют данные торгов. По данным на 8.00 мск, на торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX она стоила $1,55. Июньские фьючерсы WTI к этому времени торговались на уровне $21,47 (+1,04%).
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За первую неделю показа фильм установил сразу несколько рекордов в телеэфире, несмотря на сильную конкуренцию в прайм-тайме, сообщает "Россия 1".
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Жителей Москвы с симптомами ОРВИ обязали соблюдать режим самоизоляции, даже если у них не выявили коронавирусную инфекцию.
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Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
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