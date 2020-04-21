Энергетика

ВедомостиВедомостиЦена нефти WTI вернулась к положительному значению

Стоимость майского фьючерса на американскую нефть марки WTI вернулась к положительному значению, свидетельствуют данные торгов. По данным на 8.00 мск, на торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX она стоила $1,55. Июньские фьючерсы WTI к этому времени торговались на уровне $21,47 (+1,04%).
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Цена на нефть WTI вернулась к положительному значению

РБК00:34

Майские фьючерсы на WTI вновь перешли к отрицательным значениям

Интерфакс03:45

Цена барреля WTI вернулась к положительному значению в $2,21

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Стоимость нефти WTI снова вышла в отрицательную зону

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Цена нефти WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению

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Цена нефти WTI вернулась к положительному значению $2,21 за баррель

Известиявчера в 20:40

Ушедшая в минус стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению

РИА Новостивчера в 20:39
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Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности

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