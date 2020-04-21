Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦена нефти WTI вновь упала ниже нуля

Майские фьючерсы американской нефти марки WTI подешевели до минус 0,3 доллара за баррель, свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи.
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