Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЦена нефти WTI вновь упала ниже нуля

Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
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Цена нефти WTI вновь стала отрицательной

RT на русском03:44

Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля

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Стоимость нефти WTI на торгах в США впервые достигла отрицательных значений

ТАССвчера в 14:59
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Появились некоторые данные о новом кроссовере Ferrari

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В честь праздника мама покойной певицы Таисия Началова поделилась на своей Инстаграм-странице красивыми праздничными фотографиями со своей внучкой.
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В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
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Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
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Историю древнего Херсонеса покажут в сериале

Вести.Севастополь вчера в 13:09
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Трамп намерен приостановить иммиграцию в США

Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса.
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Общество

Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции

РИА Новости вчера в 08:05
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Происшествия

В челябинских больницах находятся 48 человек с коронавирусом

Челябинск, 19 апреля 2020, 09:01 — REGNUM В больницах Челябинской области на госпитализации остаются 48 человек с коронавирусом.
REGNUM 19 апреля в 02:01
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Финансы

Курс рубля снизился после падения цен на нефть

Рубль подешевел по отношению к доллару на 1,28 руб. относительно цены закрытия прошлого торгового дня, к евро – на 1,32 руб.
Ведомости вчера в 16:25
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Общество

В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до 292

За последние сутки в Ростовской области выявили 60 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 03:46
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Здоровье

Новая инфекционная больница в Вороновском приняла первых пациентов

РИА Новости 00:40
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Общество

Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году

В первой декаде мая в связи с праздниками россияне будут работать всего 3 дня; отменять праздничные выходные из-за периода самоизоляции не планируют, хотя такие предложения есть.
Сиб.фм вчера в 04:59
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Финансы

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости вчера в 01:41
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Общество

Генпрокуратура выявила популярную схему мошенничества на коронавирусе

В надзорном ведомстве отмечают, что такая схема мошенничества стала популярна из-за пандемии коронавируса и введения ограничений.
Росбалт 03:03
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
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Экономика

В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах

Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
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Хоккей

Почему НХЛ отклонила контракт Григоренко с «Коламбусом»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) отклонила контракт российского нападающего Михаила Григоренко с "Коламбус Блю Джекетс".
Газета.Ru 03:23
Политика

Сеул опроверг данные о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына

Другой источник назвал эти новости неправдой и добавил, что никаких признаков тяжелого состояния главы КНДР не отмечалось.
Газета.Ru 01:44
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Политика

Страны Африки попросили у России помощи в борьбе с коронавирусом

Несколько стран Африки обратились к России за помощью в борьбе с коронавирусом, рассказали ТАСС в российском МИДе.
Коммерсантъ 03:38
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Общество

В России за сутки выявили 4268 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия вчера в 03:38
Общество

В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы

В Москве выздоровели трое пациентов после того, как им перелили плазму с антителами к COVID-19.
Вести.Ru 01:28
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Происшествия

В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела

Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
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Энергетика

Стоимость нефти WTI вернулась к положительным значениям

Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI вернулась к положительным значениям.
Life.ru вчера в 22:10
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Космос

Исчезнувшая экзопланета оказалась облаком пыли

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Общество

Жители пригорода Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ

Жители округа Вестчестер подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за халатность во время пандемии коронавируса нового типа, сообщает Reuters.
Газета.Ru 02:08
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Экономика

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:42
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
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Энергетика

Саудовская Аравия собралась досрочно сократить добычу нефти

Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК могут начать сокращение добычи нефти раньше мая, как было запланировано, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 00:50
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