Коронавирус
РИА НовостиЦена нефти WTI вновь упала ниже нуля
Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
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Общество
Еще 4268 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки
В России за сутки выявлено еще 4268 случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 03:35
Шоу-бизнес
Мама Юлии Началовой показала повзрослевшую внучку
В честь праздника мама покойной певицы Таисия Началова поделилась на своей Инстаграм-странице красивыми праздничными фотографиями со своей внучкой.
Bimru.ru вчера в 06:46
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Общество
Федеральные власти изменили порядок выплаты пособия по безработице
Официальный статус безработного, полученный после 1 марта, предполагает максимальное пособие на три месяца и доплату, если в семье есть несовершеннолетний ребенок.
НИА-Новосибирск 03:28
Энергетика
Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
Культура
Историю древнего Херсонеса покажут в сериале
Вести.Севастополь вчера в 13:09
Политика
Трамп намерен приостановить иммиграцию в США
Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса.
REGNUM вчера в 23:08
Общество
Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции
РИА Новости вчера в 08:05
Происшествия
В челябинских больницах находятся 48 человек с коронавирусом
Челябинск, 19 апреля 2020, 09:01 — REGNUM В больницах Челябинской области на госпитализации остаются 48 человек с коронавирусом.
REGNUM 19 апреля в 02:01
Финансы
Курс рубля снизился после падения цен на нефть
Рубль подешевел по отношению к доллару на 1,28 руб. относительно цены закрытия прошлого торгового дня, к евро – на 1,32 руб.
Ведомости вчера в 16:25
Общество
В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до 292
За последние сутки в Ростовской области выявили 60 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону вчера в 03:46
Общество
Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году
В первой декаде мая в связи с праздниками россияне будут работать всего 3 дня; отменять праздничные выходные из-за периода самоизоляции не планируют, хотя такие предложения есть.
Сиб.фм вчера в 04:59
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости вчера в 01:41
Общество
Генпрокуратура выявила популярную схему мошенничества на коронавирусе
В надзорном ведомстве отмечают, что такая схема мошенничества стала популярна из-за пандемии коронавируса и введения ограничений.
Росбалт 03:03
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Экономика
В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
Хоккей
Почему НХЛ отклонила контракт Григоренко с «Коламбусом»
Национальная хоккейная лига (НХЛ) отклонила контракт российского нападающего Михаила Григоренко с "Коламбус Блю Джекетс".
Газета.Ru 03:23
Политика
Сеул опроверг данные о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына
Другой источник назвал эти новости неправдой и добавил, что никаких признаков тяжелого состояния главы КНДР не отмечалось.
Газета.Ru 01:44
Политика
Страны Африки попросили у России помощи в борьбе с коронавирусом
Несколько стран Африки обратились к России за помощью в борьбе с коронавирусом, рассказали ТАСС в российском МИДе.
Коммерсантъ 03:38
Общество
В России за сутки выявили 4268 случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России зафиксированы 4268 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия вчера в 03:38
Общество
В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы
В Москве выздоровели трое пациентов после того, как им перелили плазму с антителами к COVID-19.
Вести.Ru 01:28
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
Энергетика
Стоимость нефти WTI вернулась к положительным значениям
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI вернулась к положительным значениям.
Life.ru вчера в 22:10
Космос
Исчезнувшая экзопланета оказалась облаком пыли
Популярная механика 00:56
Общество
Жители пригорода Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ
Жители округа Вестчестер подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за халатность во время пандемии коронавируса нового типа, сообщает Reuters.
Газета.Ru 02:08
Экономика
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств
О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:42
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Энергетика
Саудовская Аравия собралась досрочно сократить добычу нефти
Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК могут начать сокращение добычи нефти раньше мая, как было запланировано, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 00:50