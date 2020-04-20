Коронавирус
ИзвестияЦена нефти WTI впервые в истории опустилась ниже $8 за баррель
Цена на майские фьючерсы американской нефти West Texas Intermediate (WTI) сначала достигла уровня 1 апреля 1986 года и упала до $10 за баррель, а позже опустилась ниже $8 за баррель впервые в истории. Об этом свидетельствуют данные торгов от 20 апреля.
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с чего всё началось
Цена нефти марки WTI с поставками в мае упала более чем в два раза (на 56%) до $7,89 за баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).Ведомости20 апреля в 12:43
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Происшествия
СМИ узнали о проекте расширения полномочий полицейских
В правительстве подготовили поправки в закон «О полиции», которые расширят полномочия сотрудников правоохранительных органов и освободят их от преследования за совершенные действия.
РБК 06:59
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
По его данным, президент предложил политику стать вице-премьером Украины по реформам.
Коммерсантъ 06:47
Политика
В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19
Общество
На Украине продлевают карантин из-за коронавируса
«Правительство продолжает карантин до 11 мая», — написал он в своём Facebook.
RT на русском 06:41
Происшествия
В московском КТ-центре умерла женщина с симптомами ОРВИ
В одном из столичных центров компьютерной томографии скончалась женщина, обратившаяся для диагностики, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 06:56
Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
Политика
Мишустин оценил готовность медучреждений к борьбе с коронавирусом
Председатель правительства Михаил Мишустин раскритиковал уровень готовности медицинских учреждений в регионах к борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 06:56
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму
Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
Транспорт
Около 600 москвичей пытались проехать в транспорте без пропуска
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов проинформировал, что около 600 человек стремились воспользоваться общественным транспортом без разрешения на передвижение по городу.
Москва 24 06:16
Экономика
«Мечел» продал Эльгинское месторождение
Общая сумма реструктурированных обязательств перед банками после погашения части долга за счет средств, полученных от продажи Эльги, составит 237 млрд руб. "В текущих экономических условиях и существующего уровня долга мы приняли для себя непростое, но взвешенное решение о продаже Эльгинского угольного комплекса", – отметил генеральный директор "Мечел" Олег Коржов.
Коммерсантъ 07:03
Общество
В Германии рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса.
RT на русском 05:37
Политика
ВЦИОМ спрогнозировал голосование по поправкам в Конституцию
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Аргументы и Факты 04:16
Происшествия
Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ
По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет.
РБК 05:10
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Финансы
Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля
Банк России в течение понедельника, 20 апреля, израсходовал на поддержку курса рубля более $222 млн, что стало дневным рекордом с начала интервенций весной 2020 года.
РБК 03:48
Политика
В Кремле прокомментировали заявления о происхождении коронавируса
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что все утверждения об искусственном происхождении COVID-19 бездоказательны.
RT на русском 05:56
Политика
Песков рассказал о подготовке саммита «пятерки» СБ ООН
Представитель Кремля напомнил об инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, высказанной во время телефонного разговора 17 апреля с российским коллегой Владимиром Путиным о возможности организации рабочей встречи лидеров стран-постоянных членов СБ ООН в формате видеоконференции .
ТАСС 05:51
Экономика
Поставщик картошки фри для McDonald’s временно приостановил работу завода
Группа компаний «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за сокращения потребления продукта, рассказал основатель группы Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.
РБК 06:58
Общество
Правительство Украины хочет продлить карантин минимум до 11 мая
Кабинет министров Украины намерен продлить карантин в стране минимум до 11 мая, но при этом смягчить некоторые меры, сообщил премьер Денис Шмыгаль.
РИА Новости 02:20
Религия
Настоятель собора в Москве Александр Агейкин умер от коронавируса
Территория новостей вчера в 09:30
Происшествия
Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства
В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
Общество
Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября
Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС 05:01
Армия и оружие
Появление федеральных войск в Чечне объяснили
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
Происшествия
Из-за сильного ветра в Москве на машину упало дерево
На севере Москвы из-за сильных порывов ветра упало дерево и повредило один автомобиль.
Газета.Ru 07:01
Энергетика
Цена российской нефти Urals упала ниже 12 долларов за баррель
Цена российской нефти марки Urals с поставкой в Европу опустилась ниже 12 долларов за баррель, сообщает аналитическое агентство Argus.
РИА Новости 06:24