Коронавирус

ИзвестияИзвестияЦена нефти WTI впервые в истории опустилась ниже $8 за баррель

Цена на майские фьючерсы американской нефти West Texas Intermediate (WTI) сначала достигла уровня 1 апреля 1986 года и упала до $10 за баррель, а позже опустилась ниже $8 за баррель впервые в истории. Об этом свидетельствуют данные торгов от 20 апреля.
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с чего всё началось
Цена нефти марки WTI с поставками в мае упала более чем в два раза (на 56%) до $7,89 за баррель, свидетельствуют данные
 Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).
Ведомости20 апреля в 12:43

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Цена нефти Brent опустилась ниже $22

Коммерсантъвчера в 02:49

Стоимость нефти марки WTI опускалась до нуля

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WTI подешевела до 30-летнего минимума

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Цена нефти впервые в истории упала ниже нуля. Что важно знать

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Цена нефти Brent торгуется ниже $26 за баррель

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Цена нефти Brent опустилась ниже $25 за баррель

RT на русскомвчера в 02:52
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Происшествия

СМИ узнали о проекте расширения полномочий полицейских

В правительстве подготовили поправки в закон «О полиции», которые расширят полномочия сотрудников правоохранительных органов и освободят их от преследования за совершенные действия.
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Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

По его данным, президент предложил политику стать вице-премьером Украины по реформам.
Коммерсантъ 06:47
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Политика

В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19
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Общество

На Украине продлевают карантин из-за коронавируса

«Правительство продолжает карантин до 11 мая», — написал он в своём Facebook.
RT на русском 06:41
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Происшествия

В московском КТ-центре умерла женщина с симптомами ОРВИ

В одном из столичных центров компьютерной томографии скончалась женщина, обратившаяся для диагностики, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 06:56
Наука

Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом

Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
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Политика

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
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Экономика

Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
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Политика

Мишустин оценил готовность медучреждений к борьбе с коронавирусом

Председатель правительства Михаил Мишустин раскритиковал уровень готовности медицинских учреждений в регионах к борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 06:56
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Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму

Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
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Транспорт

Около 600 москвичей пытались проехать в транспорте без пропуска

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов проинформировал, что около 600 человек стремились воспользоваться общественным транспортом без разрешения на передвижение по городу.
Москва 24 06:16
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Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может стать новым лидером КНДР

Газета.Ru 05:28
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Экономика

«Мечел» продал Эльгинское месторождение

Общая сумма реструктурированных обязательств перед банками после погашения части долга за счет средств, полученных от продажи Эльги, составит 237 млрд руб. "В текущих экономических условиях и существующего уровня долга мы приняли для себя непростое, но взвешенное решение о продаже Эльгинского угольного комплекса", – отметил генеральный директор "Мечел" Олег Коржов.
Коммерсантъ 07:03
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Общество

В Германии рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса.
RT на русском 05:37
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Политика

ВЦИОМ спрогнозировал голосование по поправкам в Конституцию

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Аргументы и Факты 04:16
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Происшествия

Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ

По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет.
РБК 05:10
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Финансы

Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля

Банк России в течение понедельника, 20 апреля, израсходовал на поддержку курса рубля более $222 млн, что стало дневным рекордом с начала интервенций весной 2020 года.
РБК 03:48
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Политика

В Кремле прокомментировали заявления о происхождении коронавируса

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что все утверждения об искусственном происхождении COVID-19 бездоказательны.
RT на русском 05:56
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Политика

Песков рассказал о подготовке саммита «пятерки» СБ ООН

Представитель Кремля напомнил об инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, высказанной во время телефонного разговора 17 апреля с российским коллегой Владимиром Путиным о возможности организации рабочей встречи лидеров стран-постоянных членов СБ ООН в формате видеоконференции .
ТАСС 05:51
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Экономика

Поставщик картошки фри для McDonald’s временно приостановил работу завода

Группа компаний «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за сокращения потребления продукта, рассказал основатель группы Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.
РБК 06:58
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Общество

Правительство Украины хочет продлить карантин минимум до 11 мая

Кабинет министров Украины намерен продлить карантин в стране минимум до 11 мая, но при этом смягчить некоторые меры, сообщил премьер Денис Шмыгаль.
РИА Новости 02:20
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Религия

Настоятель собора в Москве Александр Агейкин умер от коронавируса

Территория новостей вчера в 09:30
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Происшествия

Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства

В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
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Общество

Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября

Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС 05:01
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Армия и оружие

Появление федеральных войск в Чечне объяснили

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
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Происшествия

Из-за сильного ветра в Москве на машину упало дерево

На севере Москвы из-за сильных порывов ветра упало дерево и повредило один автомобиль.
Газета.Ru 07:01
Энергетика

Цена российской нефти Urals упала ниже 12 долларов за баррель

Цена российской нефти марки Urals с поставкой в Европу опустилась ниже 12 долларов за баррель, сообщает аналитическое агентство Argus.
РИА Новости 06:24
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