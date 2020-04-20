с чего всё началось

Цена на майские фьючерсы американской нефти West Texas Intermediate (WTI) сначала достигла уровня 1 апреля 1986 года и упала до $10 за баррель, а позже опустилась ниже $8 за баррель впервые в истории. Об этом свидетельствуют данные торгов от 20 апреля.

Цена нефти WTI впервые в истории опустилась ниже $8 за баррель

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