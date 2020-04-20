Энергетика
RT на русскомЦена нефти марки WTI опустилась ниже $9 за баррель
Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в мае опустилась ниже $9 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. По информации на 19:29 мск 20 апреля, фьючерсы нефти марки WTI с поставкой в мае торгуются на отметке в $8,85 за баррель.
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Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
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Российские банки оказались готовы к эпидемии лучше зарубежных
Российские банки, мировые лидеры в сфере безналичных платежей, оказались готовы к пандемии коронавируса гораздо лучше международных коллег.
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«Копейке» ВАЗ-2101 исполнилось 50 лет
19 апреля 2020 года исполняется 50 лет с начала производства легендарной вазовской «Копейки».
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Власти области не собираются вводить новые ограничения из-за пандемии
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В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
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Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
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В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 153 человек
Число выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось на 28 человек и достигло 153, сообщает минздрав республики.
РИА Новости 22:34
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Харламов снова поиздевался над передачей Гузеевой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов очень любит шутить над телеведущей Ларисой Гузеевой.
Рамблер 04:53
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В Якутии за сутки выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом
Якутск, 21 апреля 2020, 05:36 — REGNUM На утро 21 апреля в Якутии зарегистрировано 116 человек с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 22:36
Энергетика
Цена нефти WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению
Цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае подорожала до 2,21 доллара за баррель, вернувшись к положительному значению, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:39
Общество
СК пообещал пресекать пранки во время дистанционного обучения
Следственный комитет 20 апреля отметил растущее число сообщений о пранках в отношении преподавателей во время дистанционного обучения.
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Андрей Макаревич вступился за сериал «Зулейха открывает глаза»
Музыкант Андрей Макаревич в своем фейсбуке вступился за сериал «Зулейха открывает глаза», который показывают по телеканалу «Россия 1», и напомнил о популярности оригинальной книги среди читателей.
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В базу данных ФНС о гражданах не включат сведения о доходах
В регистр населения, который составляет налоговая служба России, не попадут сведения о доходах граждан.
BFM.ru 18 апреля в 09:10
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Роспотребнадзор назвал допустимое число работников в помещении
В Роспотребнадзоре назвали рекомендуемое число работников в помещении в зависимости от площади, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 15:12
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Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти
Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов лишь усилилась на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи.
Lenta.ru 17:16
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Стало известно необычное имя дочери Данилы Козловского
Звёздная пара Ольги Зуевой и Данилы Козловского рассекретили имя новорождённой дочки. Малышка родилась в начале марта.
Вестник 08:21
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В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
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Калоев записал обращение после митинга из-за самоизоляции во Владикавказе
Депутат Собрания представителей Владикавказа Виталий Калоев после прошедшего в городе митинга записал видеообращение к жителям Северной Осетии, в котором он попросил их соблюдать режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса.
РБК 17:00
Общество
Число зараженных коронавирусом превысило 60 человек в Забайкалье
В Забайкалье за прошедшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на шесть.
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Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
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Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
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В связи с распространением коронавирусной инфекции по всей России изменились правила оказания медицинской помощи по ОМС.
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Появился трейлер мини-сериала «Голливуд» о киноиндустрии после войны
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Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
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Матчи Лиги чемпионов могут возобновиться 7 августа
Проведение футбольных матчей Лиги чемпионов может возобновиться 7 августа. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на «Football Italia».
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