Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена нефти марки WTI опустилась ниже $9 за баррель

Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в мае опустилась ниже $9 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. По информации на 19:29 мск 20 апреля, фьючерсы нефти марки WTI с поставкой в мае торгуются на отметке в $8,85 за баррель.
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Цена нефти WTI на торгах рухнула ниже 1 доллара за баррель

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Цена нефти Brent опустилась ниже $26 за баррель

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Цена нефти WТI рухнула до одного цента за баррель

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В последний раз такое было в прошлом веке: нефть упала до $0 за баррель

КП - Беларусь15:05
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