Энергетика
Kazanfirst.ruВпервые в истории стоимость нефти WTI упала ниже нуля
Впервые в истории цена на нефть марки WTI (West texas intermediate) с поставкой в мае 2020 года упада до отрицательного значения. К 21:25 WTI торговалась за минус 7,5 доллара, а после и вовсе опустилась — почти до минус 40 долларов.
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Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета
Известия вчера в 16:50
Политика
Путин поручил доложить о застройщиках, использующих средства дольщиков
Президент России Владимир Путин поручил губернаторам доложить к 20 мая о состоянии застройщиков, использующих средства дольщиков, утвердить планы по поддержке отрасли, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости 03:15
Здоровье
В Москве начали испытывать методику лечения COVID-19 гелием
В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса гелием, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Интерфакс 02:59
Общество
Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг
Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
Газета.Ru вчера в 19:34
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной
Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
Хоккей
Белорусское чудо в Солт-Лейк-Сити, запуск карьеры Дацюка, конец конфликта с Ковалевым, легендарные баллоны. Юбилейное интервью Крикунова
С нетерпением жду рассказа, как белорусское «чудо на льду» в Солт-Лейк-Сити, шокировавшее тогда весь хоккейный мир, оказалось возможно.
Спорт-Экспресс вчера в 17:05
Кино
Новый сезон «Смешариков» выйдет 18 мая
Телеканал Санкт-Петербург 21 апреля в 08:30
Политика
Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
Армия и оружие
ПНС Ливии обвинило российскую ЧВК Вагнер в применении химоружия
На юге Триполи наемники из ЧВК «Вагнер» якобы применили нервно-паралитический газ против сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, утверждает глава МВД при ПНС Фатхи Башага.
Взгляд.ру 03:05
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Общество
Рогозин назвал число заразившихся коронавирусом работников Роскосмоса
15 апреля гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что 30 сотрудников ракетно-космической отрасли России заразились коронавирусом.
Взгляд.ру 03:53
Политика
МИД Украины начал масштабную кампанию по исправлению «Википедии»
Министерство иностранных дел Украины начало масштабную кампанию по наполнению «Википедии» достоверной информацией о стране.
Lenta.ru вчера в 13:31
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер показалась без макияжа
Предпринимательница Кайли Дженнер вышла на улицу без макияжа. Ее фотографии попали в сеть и поразили поклонников.
Peterburg2.ru вчера в 15:53
Общество
В госдепе не нашли доказательств искусственного происхождения COVID-19
Бюро разведки и исследований госдепартамента США не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса, заявила глава бюро и помощник госсекретаря США Эллен Маккарти в ходе вебинара, организованного неправительственной организацией "Альянс по разведке и национальной безопасности".
РИА Новости вчера в 23:27
Армия и оружие
В России планируется около десяти испытательных пусков «Циркона»
Россия проведет в рамках госиспытаний еще около десяти запусков новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон», сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Коммерсантъ вчера в 23:24
Общество
Во Владимирской области выявили 46 случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 46, всего в регионе 339 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:32
Здоровье
Мишустин призвал обращать внимание на данные по числу медперсонала
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал губернаторов в рамках подготовки медучреждений к борьбе с COVID-19 обращать внимание на первичные данные о численности медицинского персонала.
РИА Новости вчера в 11:03
Здоровье
В Свердловской области зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса
В Свердловской области за сутки зарегистрировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил источник Znak.com.
Znak.com 02:44
Общество
В России за сутки выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 5236 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
РБК вчера в 04:39
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик
Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
Футбол
Карпин прокомментировал слухи об уходе из «Ростова» в «Локомотив»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о слухах о его возможном уходе в «Локомотив».
Metaratings вчера в 09:21
Общество
В кабинете вице-премьера Пермского края проходит обыск
Рабочий кабинет первого вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина обыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства.
РИА Новости 02:20
Общество
Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов
Несколько бывших узников концлагерей в Петрозаводске попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 02:16
Происшествия
Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства
В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru вчера в 06:01
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
Политика
В постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН
Россия повторно вынесла на обсуждение проект декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, соавторами проекта выступили 32 страны.
РБК 03:54
Здоровье
Минздрав сообщил об окончании эпидемии гриппа в РФ
Уровень общей заболеваемости гриппом и ОРВИ в России понизился с 406 до 321 случая на 100 тыс. населения.
Народные новости вчера в 21:12
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах
Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК вчера в 10:18