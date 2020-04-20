Энергетика

BFM.ruBFM.ruСтоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
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