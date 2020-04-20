Энергетика
BFM.ruСтоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 18:06, Ашберн
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Энергетика
Медведев сравнил ситуацию с ценами на нефть с картельным сговором
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.
Lenta.ru 17:35
Киберспорт
Dota 2: Ppd завершил карьеру игрока
Inc-news.ru 16:06
Армия и оружие
Украинский БТР дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии
"Буцефал" в Нигерии получил пулемет в передней части машины. Украинский БТР-4 дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии.
Piter.tv 06:29
Общество
Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии
Отмечается, что увеличенное пособие и доплаты родителям будут выплачиваться с даты регистрации в качестве безработного в апреле, мае и июне.
ТАСС 11:20
Экономика
Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году
Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%.
РБК 17:37
Экономика
WP: госдолг США вырастет до рекордных размеров
Государственный долг Соединенных Штатов и долги американских корпораций в 2020 году достигнут рекордных размеров из-за пандемии коронавируса, пишет The Washington Post.
РИА Новости вчера в 03:14
Культура
Андрей Макаревич вступился за сериал о Зулейхе
Советский и российский музыкант, лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич ответил в своем facebook всем критикам сериала "Зулейха открывает глаза" о раскулачивании в Татарстане.
Ревизор.ру 08:10
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Президент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru 01:52
Общество
Беспорядки во Владикавказе: тысячи людей сорвали самоизоляцию под руководством певца
Московский Комсомолец 10:21
Общество
Правительство РФ изменило перечень товаров первой необходимости
Правительство РФ представило расширенный список разрешенных к продаже во время самоизоляции товаров первой необходимости.
ГЛАС.RU 07:58
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Общество
В Москве умерли 29 больных с коронавирусом
Ведомости 16:41
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
Футбол
«Реал» выразил соболезнования «Локомотиву» из-за смерти воспитанника
Мадридский "Реал" выразил соболезнования столичному "Локомотиву" из-за смерти воспитанника Иннокентия Самохвалова.
Газета.Ru 17:45
Общество
Власти Петербурга заявили о технической готовности к введению пропусков
Казарин подчеркнул, что всё будет зависеть от того, будут ли соблюдать жители города санитарно-эпидемиологические нормы, а именно — находиться на самоизоляции дома, а в случае походов в магазин — держать дистанцию друг от друга.
REGNUM 13:11
Здоровье
В ВШЭ заявили об «удивительном» уровне смертности от COVID-19 в России
В России наблюдается удивительно низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости 17:47
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Общество
В Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом
В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:23
Здоровье
Москалькова рассказала о связанных с коронавирусом жалобах граждан
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью RT рассказала о поступающих жалобах, среди которых обращения о нехватке средств защиты в аптеках, а также о трудностях с тестированием на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 15:06
Экономика
Минпромторг не выявил серьезных изменений цен на продукты в РФ
Piter.tv вчера в 11:31
Здоровье
У трёх студентов Московской академии СК выявили признаки коронавируса
«Скрупулёзный подход к здоровью обучающихся позволил своевременно выявить у трёх студентов Московской академии СК России из числа детей-сирот первые признаки инфекционного заболевания», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:48
Общество
Треть россиян высказываются за перенос майских праздников
Больше 30 процентов россиян выступают за перенос майских праздников на другие даты, чтобы отдохнуть после самоизоляции.
Астрахань FM 07:18
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Культура
Зайка и Лев в шоу «Маска» сбили с толку жюри
Piter.tv 04:06
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии
Надежда Бабкина продолжает лечение в больнице, сообщил "Дни.ру" исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин.
Москва 24 08:51