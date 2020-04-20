с чего всё началось

Цена на нефть марки WTI впервые в истории упала ниже одного доллара за баррель. Соответствующие данные торгов опубликовала лондонская биржа ICE. В начале торгов, которые стартовали в 13:00 по Москве, WTI с поставкой в мае стоила 17,5 доллара за баррель.

Впервые в истории цена на нефть марки WTI упала более чем на 99%

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