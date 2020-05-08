Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent приблизилась к $30 за баррель
На лондонской бирже ICE Futures к 8:00 (по мск) цена июльских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 1,63%, до $29,94 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь подорожал на 2,0%, до $24,04 за баррель. Отмечается, что с начала недели нефть Brent выросла в цене на 13%, WTI - на 21%.
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