На лондонской бирже ICE Futures к 8:00 (по мск) цена июльских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 1,63%, до $29,94 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь подорожал на 2,0%, до $24,04 за баррель. Отмечается, что с начала недели нефть Brent выросла в цене на 13%, WTI - на 21%.

Цена нефти Brent приблизилась к $30 за баррель

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