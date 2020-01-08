Общество
Российская газетаЦена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США
Мартовские фьючерсы нефти марки Brent сегодня на 8:08 по московскому времени выросли на 1,36% или на 0,93 доллара до 69,2 доллара за баррель, уточняет "Интерфакс". По мнению аналитиков, нефть дорожает на фоне иранских ударов по военным базам США в Ираке.
Читать в источнике
Оценить99
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:00, Ашберн
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Армия и оружие
В «зеленой зоне» Багдада упали две ракеты
Два ракетных снаряда упали в районе «зеленой зоны» столицы Ирака, сообщают СМИ.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о сохранении бдительности США после атаки Ирана
США сохранят бдительность и продолжат принимать силовые меры защиты после нападения Ирана на военные базы в Ираке, где были дислоцированы американские военные.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Политика
Соловьев объяснил решение Трампа не объявлять войну Ирану
Российский телеведущий Владимир Соловьев назвал президента США Дональда Трампа «бизнесменом, а не воином» после его решения ввести санкции в ответ на атаку Ирана.
Происшествия
В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку
Футбол
ЦСКА может приобрести бразильского форварда «Удинезе»
Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего "Удинезе" Фелипе Визеу, сообщает Tutto Udinese.
Политика
Зеленский проводит совещание после крушения самолета в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которая произошла 8 января в Иране.
Политика
Клинцевич назвал провальными действия США против «Турецкого потока»
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что запуск газопровода "Турецкий поток" является прорывом российской экономики и дипломатии, которое способствует росту авторитета РФ.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Кино
Комедия «Холоп» стала самой кассовой в истории российского проката
Армия и оружие
Пенс заявил о предписании Ираном союзным группировкам не атаковать США
Иран предписал поддерживаемым им группировкам воздержаться от действий против американских сил, заявил вице-президент США Майк Пенс.
Кино
Режиссёр «Легенды №17» обвинил зрителей в провале российских фильмов
Российский кинорежиссёр Николай Лебедев, известный по работе над фильмами «Легенда №17» и «Экипаж», обвинил в прокатном провале некоторых фильмов зрителей, которые оказались не готовы к встрече с ними.
Космос
Специалисты NASA создали робота для исследований подо льдами и испытали его в Антарктиде
Здоровье
В реанимации кемеровской больницы закончились лекарства
Как стало известно СМИ, в отделении реанимации клинической больницы №2 города Кемерово закончились лекарства и расходные материалы.
Армия и оружие
Армия Хафтара объявила о введении бесполетной зоны над Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара расширила бесполетную зону над Триполи, распространив ее на воздушное пространство над единственным действующим международным аэропортом Митига, сообщил новостной портал Al Watan.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Наука
К 2022 году начнут производство еды из воздуха в лабораториях
К 2022 году еда будет производится в лабораториях из воздуха, воды и электричества, об этом заявили финские научные специалисты из компании Solar Food.
Гаджеты
Представлены неубиваемые умные часы Amazfit T-Rex
Как и ожидалось, в рамках выставки Consumer Electronic Show 2020 были представлены неубиваемые умные часы Amazfit T-Rex.
Финансы
Золотовалютные резервы Украины достигли максимума за 7 лет
Золотовалютные резервы Украины увеличились на 22% и достигли максимума за семь лет.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи
Рядом с артисткой расположились самые близкие люди: мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе.
Общество
В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров
Более 1 миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арты нового «Аватара»
Киностудия 20th Century Fox и режиссёр Джеймс Кэмерон представили первые концепт-арты сиквела фантастического фильма «Аватар».
Общество
Первый канал перенёс показ шоу с участием Загитовой
Первый канал перенёс показ ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» с участием олимпийской чемпионки — 2018 по фигурному катанию Алины Загитовой, который был запланирован на 8 января.
Политика
В Крыму рассказали о перспективе паромного сообщения с Абхазией
Крым и Абхазия могут наладить паромное сообщение, формальных препятствий для этого нет, сообщил вице-премьер Крыма, постпред региона при президенте России Георгий Мурадов.