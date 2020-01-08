Общество
Российская газетаЦена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США
Мартовские фьючерсы нефти марки Brent сегодня на 8:08 по московскому времени выросли на 1,36% или на 0,93 доллара до 69,2 доллара за баррель, уточняет "Интерфакс". По мнению аналитиков, нефть дорожает на фоне иранских ударов по военным базам США в Ираке.
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США вводят новые жесткие экономические санкции в отношении "Иранского режима".
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В Сети появились спутниковые снимки американской авиабазы Аль-Асад в Ираке, по которой в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары.
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Исполком РФС принял решение посвятить 21-й тур российской премьер-лиги памяти Игоря Нетто — бывшего полузащитника «Спартака» и сборной СССР.
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Еще 9 человек госпитализировали от неизвестной пневмонии в Гонконге
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В Москве избили сына Жванецкого
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Ученые исследовали, как золото в вакууме образует крошечные тетраэдры
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Илон Маск зажигательным танцем открыл презентацию нового завода Tesla в Шанхае.
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По словам Соловьева, президент Соединенных Штатов гораздо менее эмоционален, чем может показаться.
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Принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон
По данным издания Teleprogramma, принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон.