Цены на нефть WTI взлетели после новостей об ударах Ирана по американским военным базам в Ираке. По данным бирж, цена в среду, 8 января, выросла более чем на 4%. В ночь на 8 января стало известно о том, что нападению подверглась база США Эйн-аль-Асад на западе Ирака и база в Эрбиле.

Цены на нефть WTI взлетели после ударов Ирана по базам США

Политика Украина направит своих сыщиков и спасателей в Иран Крушение украинского самолёта в Иране Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.

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