Общество

Мойка78Мойка78Цены на нефть WTI взлетели после ударов Ирана по базам США

Цены на нефть WTI взлетели после новостей об ударах Ирана по американским военным базам в Ираке. По данным бирж, цена в среду, 8 января, выросла более чем на 4%. В ночь на 8 января стало известно о том, что нападению подверглась база США Эйн-аль-Асад на западе Ирака и база в Эрбиле.
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Эксперты не видят шансов удорожания нефти до $100 на фоне ситуации на Ближнем Востоке

ТАСС08:31

Цена нефти WTI выросла до $65 после ударов Ирана по базам США

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Fitch допустило подорожание нефти до $70-80 из-за конфликта США и Ирана

Известия05:42

Цена на нефть WTI взлетела после ударов Ирана по базам США

REGNUM02:40

Иранские ракеты подняли цены на нефть и золото

Коммерсантъ02:40

Цена на нефть продолжает расти на фоне конфликта США с Ираном

Красная весна01:43

Цена нефти Brent выросла до 68,88 доллара за баррель

РИА Новости06:51
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Происшествия

Украина изменила сообщение о причинах крушения самолета в Иране

Gazeta.SPb 07:51
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«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

Отечественная картина Клима Шипенко «Холоп» стала самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
Телеканал 360° 08:35
Политика

Украина направит своих сыщиков и спасателей в Иран

Крушение украинского самолёта в Иране Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.
News.ru 09:24
Армия и оружие

СМИ: США нечем сбивать иранские ракеты в Ираке

Командование американских вооруженных сил приказало не пытаться сбивать выпущенные Ираном баллистические ракеты, так как у США в регионе нет систем ПВО, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои источники в Пентагоне.
Московский Комсомолец 09:43
Армия и оружие

Появилось видео пусков и попаданий иранских ракет по базе США

В интернете опубликованы новые видеозаписи ракетного удара по базе США в Ираке. Видео показывает иранский телеканал Press TV.
Российская газета 09:07
Общество

В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
Авто

Современные моторные масла могут сломать двигатель

Отмечается, что рекомендуемые масла стандарта 0-W20 или 0-W30 по SAE избавляют автомобилистов от некоторых проблем, но при этом сокращают срок службы двигателя.
Tvoe-avto.com 06:02
Происшествия

Полиция в Оттаве сообщила о стрельбе с большим числом пострадавших

Полиция столицы Канады сообщила, что в городе произошла стрельба, в результате которой пострадало большое число людей.
RT на русском 08:58
Политика

«Победа» просчитала альтернативные маршруты по рекомендации Росавиации

Авиакомпания «Победа» просчитала альтернативные маршруты после рекомендаций Росавиации не летать над частью Ближнего Востока.
Известия 07:05
Армия и оружие

Войска США покинули две базы в Сирии и направились в Ирак

Газета.Ru 08:31
Политика

Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»

Российская газета 08:32
Армия и оружие

В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана

В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку на американские базы в Ираке "пощечиной США", отметив, что их войска должны покинуть регион.
РИА Новости 07:26
Происшествия

В Москве таксист из Киргизии избил школьника на глазах у его матери

В Москве водитель такси на глазах у матери избил 14-летнего школьника.
Lenta.ru 05:26
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Очевидец рассказал о последних секундах полета украинского самолета

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Болезнь Джигарханяна помогла вернуть любимую женщину

Татьяна Власова, бывшая супруга, не поверила в их искреннюю любовь и решила помочь Джигарханяну избавиться от корыстных намерений молодой девушки.
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СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Шоу-бизнес

Маленькая дочь Игоря Николаева заинтересовалась музыкой

Поклонники попросили певца активнее публиковать снимки и видео с дочерью, которая, по их мнению, с такими талантами и упорством вполне может составить конкуренцию отцу и записать хиты, которые встанут на один уровень с «Такси, такси», «Пять причин» и «Выпьем за любовь».
StarHit.ru 01:00
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Футбол

Футболист РПЛ лишился работы из-за проблем с алкоголем

«Ростов» разорвал соглашение с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за проблем последнего с алкоголем.
Lenta.ru 07:06
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Под Тюменью сотрудники ДПС избили водителя и его жену

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Армия и оружие

Двигатель для бомбардировщика ПАК ДА испытают на Ил-76

Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 станет летающей лабораторией для двигателя перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА).
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В Москве избили сына Жванецкого

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Экономика

До 27 тысяч: повышенная пенсия «упадет» на карту многим пенсионерам

В ближайшие три года пенсии военных пенсионеров увеличатся на 11 процентов. Но военные получат повышенные пенсии уже этой осенью.
Primpress.ru 05 января в 15:30
Теннис

Аргентина стала соперником России в четвертьфинале ATP Cup

Матч пройдёт 9 января в Сиднее. Ранее сообщалось, как Медведев и Хачанов вывели сборную России в четвертьфинал ATP Cup.
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Шоу-бизнес

Андрей Губин отказался вернуться на сцену

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Младшая дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Поклонники в очередной раз отметили шикарную фигуру Климовой и ее моложавую внешность: 41-летняя звезда даже без макияжа даст фору любой молодой девушке.
StarHit.ru вчера в 22:00
Армия и оружие

Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе

Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.
РБК 05:13
Общество

В компании Boeing прокомментировали крушение самолёта в Иране

RT на русском 08:14
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Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

Rusturkey.com вчера в 22:30
Политика

В Белом доме анонсировали официальное заявление Трампа по ударам Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделает официальное заявление относительно ударов Ирана по американским базам в Ираке в среду, 8 января.
NewInform 09:32
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