Общество

РИА НовостиРИА НовостиЦена нефти Brent выросла до 68,88 доллара за баррель

По состоянию на 14.07 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,59% - до 68,88 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,45%, до 62,98 доллара за баррель.
Читать в источнике
Комментировать40

Подробнее о событии

Котировки Brent скорректировались до $65,9 за баррель

Интерфакс01:02

Нефть резко подорожала на фоне ударов Ирана по американским базам

Известия07 января в 20:02

Цена нефти Brent выросла до 68,88 доллара за баррель

РИА Новостивчера в 06:51

Иранские СМИ заявили о 80 погибших после атаки на базы США

Газета.Ruвчера в 01:53

Цена нефти WTI выросла до $65 после ударов Ирана по базам США

РБК07 января в 20:45

Ракеты ушли в «молоко»

Коммерсантъвчера в 14:46

Стоимость нефти WTI растет после сообщений об атаке на объекты США в Ираке

ТАСС07 января в 19:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:13, Ашберн
Происшествия

В Новосибирской области при пожаре в торговом центре погиб мужчина

РБК 00:10
Происшествия

У жителя Петербурга нашли на балконе мумию

По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Lenta.ru вчера в 11:16
Происшествия

В серьезной аварии под Рязанью погибли четверо

В аварии, которая произошла 8 января на 145 километре трассы М-5 под Рязанью, погибли четыре человека.
RZN.info вчера в 06:45
Наука

Назван способ продлить жизнь на 10 лет

Известия вчера в 23:11
Происшествия

Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.
Известия вчера в 15:38
Транспорт

В ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзамена на права

Экзамен на права изменился в России с началом 2020 года.
Lenta.ru 01:08
Культура

Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего

Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Газета.Ru вчера в 20:57
Армия и оружие

США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 23:48
Армия и оружие

Трамп анонсировал новые санкции против Ирана

Дональд Трамп заявил, что ракетные удары Ирана по военным базам США в Ираке не нанесли серьезного урона.
Общественное телевидение России вчера в 23:21
Политика

Медведев поручил оценить безопасность туризма на Ближнем Востоке

«Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в Ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий», — сказал Осипов.
РБК вчера в 06:50
Политика

Зеленский провел совещание после крушения Boeing в Иране

РБК 00:36
Культура

Сергей Шнуров подшутил над фильмами «Вторжение» и «Союз спасения»

Шнуров в стихах рассказал о том, как расхвалили премьеры многие СМИ, и задался вопросом, стоит ли ему покинуть теплые края и вернуться в Россию, чтобы успеть посмотреть «чудо-фильмища» на широком экране.
Радио Комсомольская правда вчера в 09:26
Общество

В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров

РИА Новости вчера в 20:58
Армия и оружие

Израиль заявил о прорыве в разработке лазерной системы перехвата ракет

РИА Новости вчера в 15:38
Происшествия

В Челябинске педофил напал на школьниц

В Челябинске две школьницы подверглись нападению педофила. Об этом горожане сообщают в соцсетях.
REGNUM вчера в 11:49
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова увлеклась танцами на шесте

Популярная актриса Светлана Ходченкова удивила всех новым снимком в Instagram.
Рамблер вчера в 04:58
Здоровье

Число заболевших корью в Якутске достигло 70

Число заболевших корью в Якутске достигло 70. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Радио Маяк 00:57
Технологии

Зарядка гаджетов в общественных местах может быть небезопасной

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА Новости, злоумышленники через USB-входы гаджета могут получить доступ к хранящимся в телефоне данным, а также загрузить во время зарядки вредоносную программу.
ToDay News Ufa вчера в 02:14
Политика

Депутат Госдумы заявил о риске мирового конфликта из-за США и Ирана

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал конфликт США и Ирана.
VSE42.RU вчера в 22:58
Общество

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

В 2020 году у россиян будет восемь сокращенных рабочих недель, напомнил в беседе с «РИА Новости» замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Коммерсантъ 00:34
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Технологии

В Twitter можно будет ограничить число ответов на твит

Опция «Panel» оставит ответы только тех, кого выберет сам автор твита. Вариант «Statement» закроет все комментарии к записи.
Коммерсантъ 00:13
Общество

Пенсию пересчитают в минус. Кому будут платить меньше в 2020 году

Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кому пенсию будут пересчитывать в минус и в каких ситуациях, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 12:30
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
Энергетика

«Газпром» снижает экспорт в Европу

Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
Коммерсантъ вчера в 14:36
Общество

Молдавия несет бюджетные потери из-за «Турецкого потока»

Бюджет Молдавии несет убытки из-за того, что газовая магистраль «Турецкий поток» начала обеспечивать «голубым топливом» Болгарию и Турцию в обход страны, тем самым лишив Кишинев возможности получать плату за транзит.
Евразия Daily вчера в 08:24
Спорт

МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:27
Технологии

Роспатент назвал самые интересные российские изобретения 2019 года

Важными разработками года названы: программа оказания экспресс помощи людям с высоким риском сердечных проблем, а также микроорганизм, очищающий водоемы или береговую линию от нефти и нефтепродуктов.
Sibnovosti.ru вчера в 03:52
Общество

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Газета.Ru 00:59
Армия и оружие

Пентагон рассказал о последствиях ракетного удара Ирана по базе США

iReactor вчера в 22:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное