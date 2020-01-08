Общество
РИА НовостиЦена нефти Brent выросла до 68,88 доллара за баррель
По состоянию на 14.07 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,59% - до 68,88 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,45%, до 62,98 доллара за баррель.
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Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Происшествия
В серьезной аварии под Рязанью погибли четверо
В аварии, которая произошла 8 января на 145 километре трассы М-5 под Рязанью, погибли четыре человека.
Наука
Назван способ продлить жизнь на 10 лет
Происшествия
Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.
Транспорт
В ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзамена на права
Экзамен на права изменился в России с началом 2020 года.
Культура
Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего
Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Армия и оружие
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
Армия и оружие
Трамп анонсировал новые санкции против Ирана
Дональд Трамп заявил, что ракетные удары Ирана по военным базам США в Ираке не нанесли серьезного урона.
Политика
Медведев поручил оценить безопасность туризма на Ближнем Востоке
«Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в Ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий», — сказал Осипов.
Культура
Сергей Шнуров подшутил над фильмами «Вторжение» и «Союз спасения»
Шнуров в стихах рассказал о том, как расхвалили премьеры многие СМИ, и задался вопросом, стоит ли ему покинуть теплые края и вернуться в Россию, чтобы успеть посмотреть «чудо-фильмища» на широком экране.
Общество
В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров
Армия и оружие
Израиль заявил о прорыве в разработке лазерной системы перехвата ракет
Происшествия
В Челябинске педофил напал на школьниц
В Челябинске две школьницы подверглись нападению педофила. Об этом горожане сообщают в соцсетях.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова увлеклась танцами на шесте
Популярная актриса Светлана Ходченкова удивила всех новым снимком в Instagram.
Здоровье
Число заболевших корью в Якутске достигло 70
Число заболевших корью в Якутске достигло 70. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Технологии
Зарядка гаджетов в общественных местах может быть небезопасной
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА Новости, злоумышленники через USB-входы гаджета могут получить доступ к хранящимся в телефоне данным, а также загрузить во время зарядки вредоносную программу.
Политика
Депутат Госдумы заявил о риске мирового конфликта из-за США и Ирана
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал конфликт США и Ирана.
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году
В 2020 году у россиян будет восемь сокращенных рабочих недель, напомнил в беседе с «РИА Новости» замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Технологии
В Twitter можно будет ограничить число ответов на твит
Опция «Panel» оставит ответы только тех, кого выберет сам автор твита. Вариант «Statement» закроет все комментарии к записи.
Общество
Пенсию пересчитают в минус. Кому будут платить меньше в 2020 году
Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кому пенсию будут пересчитывать в минус и в каких ситуациях, сообщает PRIMPRESS.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Энергетика
«Газпром» снижает экспорт в Европу
Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
Общество
Молдавия несет бюджетные потери из-за «Турецкого потока»
Бюджет Молдавии несет убытки из-за того, что газовая магистраль «Турецкий поток» начала обеспечивать «голубым топливом» Болгарию и Турцию в обход страны, тем самым лишив Кишинев возможности получать плату за транзит.
Спорт
МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.
Технологии
Роспатент назвал самые интересные российские изобретения 2019 года
Важными разработками года названы: программа оказания экспресс помощи людям с высоким риском сердечных проблем, а также микроорганизм, очищающий водоемы или береговую линию от нефти и нефтепродуктов.
Общество
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Армия и оружие