Общество

Российская газетаРоссийская газетаЦена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США

Мартовские фьючерсы нефти марки Brent сегодня на 8:08 по московскому времени выросли на 1,36% или на 0,93 доллара до 69,2 доллара за баррель, уточняет "Интерфакс". По мнению аналитиков, нефть дорожает на фоне иранских ударов по военным базам США в Ираке.
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Ракеты ушли в «молоко»

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Цена нефти Brent выросла до 68,88 доллара за баррель

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Стоимость нефти WTI растет после сообщений об атаке на объекты США в Ираке

ТАССвчера в 19:44
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Пушков: Отказавшийся от войны с Ираном Трамп поступил здраво

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