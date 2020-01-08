Общество
Российская газетаЦена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США
Мартовские фьючерсы нефти марки Brent сегодня на 8:08 по московскому времени выросли на 1,36% или на 0,93 доллара до 69,2 доллара за баррель, уточняет "Интерфакс". По мнению аналитиков, нефть дорожает на фоне иранских ударов по военным базам США в Ираке.
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Транспорт
В Думу внесли законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам, документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране.
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Как пишет источник, сделка поспособствует налаживанию трансферных отношений между «Ювентусом» и «Барселоной».
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"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
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Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах
Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана.
Происшествия
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В Омске девушка погибла в результате столкновения автомобиля и машины скорой помощи, в которой она находилась после ДТП.
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В Крыму намерены наладить международное железнодорожное сообщение
В Крыму планируют наладить международное железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив с рядом стран, передаёт РИА Новости.
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К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Технологии
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Происшествия
Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве
Задержанными, по предварительным данным, оказались чиновник от представительства Свердловской области в Москве - постпред Александр Овчаров и Леонид Петухов.
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"Росгеология" в 2019 году открыла 40 месторождений.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным в мире
Россия заняла 51-е место, потеряв три позиции в рейтинге. Её граждане могут посетить без оформления визы 118 стран.
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Центробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании
Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник.
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Глава PlayStation: главные инновации PS5 ещё не представлены
Армия и оружие
Fox: США не способны сбивать иранские ракеты в Ираке
ГЛАС уже сообщал о том, что в Интернете появилось новое видео удара по американским военным базам.
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Астрономы из Нидерландов и Канады нашли источник сигналов из космоса
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«Камаз-Мастер» борется за первенство в 4-м этапе «Ралли Дакар»
По итогам третьего этапа, в классе грузовиков лидирует экипаж «Камаз-Мастера» под управлением Андрея Каргинова.
Политика
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Экономика
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Политика
Зеленский обратился к украинцам в связи с крушением самолета в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины в связи с крушением украинского самолета в Тегеране.
Футбол
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Бывший футболист Шамиль Асильдаров назначен на пост вице-президента махачкалинского «Анжи».
Спорт
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. заявил о том, что российские спортсмены, участвующие в зимних юношеских олимпийских играх, не будут никак ущемлены в правах.
Общество
В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах
В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.