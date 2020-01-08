Мартовские фьючерсы нефти марки Brent сегодня на 8:08 по московскому времени выросли на 1,36% или на 0,93 доллара до 69,2 доллара за баррель, уточняет "Интерфакс". По мнению аналитиков, нефть дорожает на фоне иранских ударов по военным базам США в Ираке.

Космос Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.

Общество Правительство утвердило правила маркировки четырех групп товаров Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оператора системы маркировки ЦРПТ, с 8 января 2020 года запущена добровольная маркировка для четырех товарных групп, она будет вводиться поэтапно.

Происшествия Суд перенес место домашнего ареста подозреваемой по делу Шеремета Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь, но предписал ей находиться в Киеве вместо Днепропетровской области.

Политика Трамп призвал Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и другие страны должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Происшествия В Одессе мужчина взорвал гранату в общежитии Мужчина взорвал гранату в общежитии в Одессе, трое человек были госпитализированы с осколочными ранениями, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Политика Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток» На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.

Политика Украина приостановила полеты над Ираном Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.

Экономика Реализация Rail Baltica отстает от плана на полтора года Совместный аудит фактической реализации проекта Rail Baltica проведённый Латвией, Литвой и Эстонией установил, что проект может не уложится в намечаемые графики и превысить бюджет, пишет портал Dienas Business.

Происшествия У жителя Петербурга нашли на балконе мумию По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.

Армия и оружие Трамп заявил о наличии у США «больших и смертоносных» ракет Президент США Дональд Трамп в заявлении по атаке Ирана на американские базы в Ираке сообщил, что у США есть «большие, мощные и смертоносные» ракеты и подтвердил, что ведется разработка гиперзвуковых ракет.

Гаджеты Samsung презентовал неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.

Происшествия Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.

Авто Tesla установила новый рекорд по поставкам электромобилей 3 января котировки акций Tesla подскочили на 3%. Ранее специалисты холдинга Motorsport Network выразили уверенность, что новый пикап Cybertruck от компании Tesla будет пользоваться большим спросом на автомобильном рынке США и мира, писал NEWS.ru.

Армия и оружие Трамп выступил с обращением к нации после атак Ирана Во время обстрелов Корпусом стражей исламской революции (КСИР) американских баз в Ираке никто из военнослужащих США и граждан Ирака не пострадал, а материальным ущерб минимален, заявил президент США Дональд Трамп в телеобращении к нации.