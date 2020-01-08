Общество
Российская газетаЦена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США
Мартовские фьючерсы нефти марки Brent сегодня на 8:08 по московскому времени выросли на 1,36% или на 0,93 доллара до 69,2 доллара за баррель, уточняет "Интерфакс". По мнению аналитиков, нефть дорожает на фоне иранских ударов по военным базам США в Ираке.
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Армия и оружие
ABC: удар по авиабазе США в Ираке был нанесен с территории Ирана
Американская военная база Айн аль-Асад в Ираке была атакована при ударе баллистическими ракетами, нанесенном с территории Ирана.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Общество
Правительство утвердило правила маркировки четырех групп товаров
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оператора системы маркировки ЦРПТ, с 8 января 2020 года запущена добровольная маркировка для четырех товарных групп, она будет вводиться поэтапно.
Происшествия
Опубликован список пассажиров упавшего в Иране украинского самолета
Происшествия
Суд перенес место домашнего ареста подозреваемой по делу Шеремета
Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь, но предписал ей находиться в Киеве вместо Днепропетровской области.
Политика
Трамп призвал Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и другие страны должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Происшествия
В Одессе мужчина взорвал гранату в общежитии
Мужчина взорвал гранату в общежитии в Одессе, трое человек были госпитализированы с осколочными ранениями, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Шоу-бизнес
Андрей Губин отказался вернуться на сцену
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2». На изображении представлены виды вымышленной планеты Пандора.
Политика
Украина приостановила полеты над Ираном
Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.
Экономика
Реализация Rail Baltica отстает от плана на полтора года
Совместный аудит фактической реализации проекта Rail Baltica проведённый Латвией, Литвой и Эстонией установил, что проект может не уложится в намечаемые графики и превысить бюджет, пишет портал Dienas Business.
Шоу-бизнес
Самбурская назвала российских туристов быдлом
Актриса Настасья Самбурская в Instagram раскритиковала российских туристов, отдыхающих за рубежом.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно питаться пожилым людям
Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию для пожилых людей.
Кино
Фанат сериала «Ведьмак» заменил лицо Йеннифэр на ее героиню из игры
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Армия и оружие
Трамп заявил о наличии у США «больших и смертоносных» ракет
Президент США Дональд Трамп в заявлении по атаке Ирана на американские базы в Ираке сообщил, что у США есть «большие, мощные и смертоносные» ракеты и подтвердил, что ведется разработка гиперзвуковых ракет.
Гаджеты
Samsung презентовал неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro
Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
Происшествия
Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана
Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.
Политика
Украинский самолет мог быть сбит ракетой
Авто
Tesla установила новый рекорд по поставкам электромобилей
3 января котировки акций Tesla подскочили на 3%. Ранее специалисты холдинга Motorsport Network выразили уверенность, что новый пикап Cybertruck от компании Tesla будет пользоваться большим спросом на автомобильном рынке США и мира, писал NEWS.ru.
Армия и оружие
Трамп выступил с обращением к нации после атак Ирана
Во время обстрелов Корпусом стражей исламской революции (КСИР) американских баз в Ираке никто из военнослужащих США и граждан Ирака не пострадал, а материальным ущерб минимален, заявил президент США Дональд Трамп в телеобращении к нации.
Армия и оружие
Показаны повреждения базы США в Ираке после ракетного удара Ирана
Появились кадры, показывающие разрушения американской базы Эйн-аль-Асад на западе Ирака после запуска по ней ракет Ираном в среду, 8 января.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье убитого комодом мальчика из США
Торгово-производственная сеть IKEA обязалась выплатить $46 млн семье двухлетнего мальчика из США, которого насмерть придавило комодом её производства, сообщило 6 января агентство Associated Press.
Наука
Какой психиатр не любит быстрой езды
Например, сотрудники Гарвардского университета решили изучить, так сказать, автомобильные привычки врачей разных профилей: кто любит быстро ездить, кто предпочитает дорогие машины, к кому с большей снисходительностью относится полиция.