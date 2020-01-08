Общество
Российская газетаЦена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США
Мартовские фьючерсы нефти марки Brent сегодня на 8:08 по московскому времени выросли на 1,36% или на 0,93 доллара до 69,2 доллара за баррель, уточняет "Интерфакс". По мнению аналитиков, нефть дорожает на фоне иранских ударов по военным базам США в Ираке.
Читать в источнике
Оценить96
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
Армия и оружие
Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
Политика
Медведев поручил оценить угрозы для россиян на Ближнем Востоке
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомствам и спецслужбам в части компетенций правительства проанализировать до конца недели угрозы для безопасности россиян на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Финансы
Курс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
Общество
Украинский самолёт над Тегераном всё же сбили
Помимо прочего, судя по фотографиям, представленным на месте крушения, фюзеляж пассажирского авиалайнера получил неизвестные повреждения в виде отверстий, которые могут оставаться от поражающих элементов зенитных ракет, однако, по оценкам специалистов, этот вовсе не означает, что самолёт был сбит Ираном.
Футбол
ЦСКА может приобрести бразильского форварда «Удинезе»
Авто
В Сети появился концепт Lada Vesta Premium
Не исключено, что часть новых опций в таком случае Vesta Premium тоже унаследует от моделей Aurus – например, круиз-контроль, мультимедийную систему с премиум-акустикой и даже полный привод.
Общество
Названы самые качественные российские товары
Глава Роскачества Максим Протасов назвал российские товары, которые могут конкурировать на мировом рынке благодаря высокому качеству.
Общество
В России утвердили правила маркировки ряда товаров
Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
Футбол
«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»
«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
Армия и оружие
В Госдуме оценили ответ Трампа на ракетные удары Ирана
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне после удара армии Ирана по базам в Ираке заявил, что США не будут использовать свою военную мощь против Ирана.
Общество
Обновлен рейтинг наиболее привлекательных паспортов в мире
Швейцарская компанияНепlеу & Partners обновила свой ежегодный рейтинг привлекательности паспортов разных стран мира.
Футбол
Тарасов отправится на сборы с «Рубином»
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Трамп заявил, что США готовы принять мир с Ираном
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что правительство США готово принять мир с Ираном и наладить взаимоотношения, которые сейчас находятся в напряженной стадии.
Кино
В Сети появились первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
Происшествия
День траура объявлен в Иране после двух трагедий
День траура объявлен в Иране 9 января. Об этом сообщил официальный представитель правительства ИРИ Али Рабии в Twitter.
Происшествия
В Оттаве произошла массовая стрельба
В столице Канады Оттаве произошла стрельба. Один человек погиб, еще трое получили ранения.
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Шоу-бизнес
Андрей Губин не собирается возвращаться на сцену
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон
По данным издания Teleprogramma, принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон.
Политика
Президент Польши объяснил свой отказ посетить форум в Израиле
Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ посетить мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Израиле, передает РИА Новости.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Фильм Клима Шипенко "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката, заработав 1,8 миллиарда рублей за новогодние каникулы, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Общество
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензенской области стал мультимиллионером, купив билет за 50 рублей и выиграв 123 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото".
Происшествия
В аварии в Подмосковье погибли четыре человека
Днем 8 января на 145 километре трассы М5 "Урал" в городском округе Луховицы столкнулись две легковушки. В аварии погибли четыре человека.
Спорт
МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.