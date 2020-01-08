Общество
Российская газетаЦена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США
Мартовские фьючерсы нефти марки Brent сегодня на 8:08 по московскому времени выросли на 1,36% или на 0,93 доллара до 69,2 доллара за баррель, уточняет "Интерфакс". По мнению аналитиков, нефть дорожает на фоне иранских ударов по военным базам США в Ираке.
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Армия и оружие
Иран применил для удара по базам США ракеты малой дальности
Иран для нанесения ударов по американским базам применил жидкостные и твердотопливные ракеты, сообщила телекомпания Эн-би-си со ссылкой на американского военного эксперта.
Футбол
«Валенсия» — «Реал»: Кроос забил гол прямым ударом с углового
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории мирового кинематографа
Самым кассовым в истории мирового кинематографа признан мультфильм "Холодное сердце 2", созданный студией Walt DIsney.
Финансы
Курс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
Армия и оружие
Трамп призвал НАТО усилить активность на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп обратился к НАТО с призывом усилить активность на Ближнем Востоке.
Политика
Президент Польши созвал совещание по вопросу отношений с Россией
Глава Польши Анджей Дуда созвал совещание с правительством, на котором пожелал обсудить отношения с Россией, ситуацию на Ближнем Востоке и 75-ю годовщину освобождения немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Армия и оружие
Трамп заявил о работе США над гиперзвуковыми ракетами
Соединенные Штаты в настоящее время ведут разработка гиперзвуковых ракет, заявил 8 января глава Белого дома Дональд Трамп в своем обращении к гражданам страны.
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Общество
Украинский самолёт над Тегераном всё же сбили
Помимо прочего, судя по фотографиям, представленным на месте крушения, фюзеляж пассажирского авиалайнера получил неизвестные повреждения в виде отверстий, которые могут оставаться от поражающих элементов зенитных ракет, однако, по оценкам специалистов, этот вовсе не означает, что самолёт был сбит Ираном.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга
Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Кино
В Сети появились первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
Футбол
«Аякс» хочет вернуть де Лихта
«Аякс» рассчитывает вернуть из «Ювентуса» защитника Маттайса де Лихта. Как сообщает A Bola, речь идёт об аренде до конца сезона 2019/2020.
Футбол
Матчи 21-го тура РПЛ будут посвящены памяти капитана «Спартака» Нетто
Матчи 21-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги будут посвящены памяти капитана московского "Спартака" и сборной СССР 1950-1960-х годов Игоря Нетто, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Армия и оружие
На вооружение Сухопутных войск ВС России поступят БМП-2 с тульским «Бережком»
Как уже сообщал «Молодой коммунар», еще в конце ноября прошлого года главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что серийное производство боевой машины пехоты БМП-2М с максимальным вооружением начнется в ближайшее время.
Общество
В России утвердили правила маркировки ряда товаров
Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
Технологии
Samsung представила проект «искусственного человека» Neon
Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.
Общество
Число погибших во время давки на похоронах Сулеймани превысило 50
В результате давки, которая произошла на похоронах генерала Касема Сулеймани в Иране, погибли 50 человек, сообщает агентство IRNA со ссылкой на медиков.
Общество
Пенсию пересчитают в минус. Кому будут платить меньше в 2020 году
Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кому пенсию будут пересчитывать в минус и в каких ситуациях, сообщает PRIMPRESS.
Политика
В Госдуме сочли довольно мягким заявление Дональда Трампа по Ирану
Антииранские санкции могут стать выходом из ситуации, чтобы избежать применение силы в регионе, - заявил зампред комитета по международным делам Алексей Чепа.
Армия и оружие
Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Гаджеты
Представили защищенные умные часы Amazfit T-Rex
Политика
Названы версии крушения самолета в Иране
Происшествия