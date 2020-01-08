Общество

Российская газетаРоссийская газетаЦена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США

Мартовские фьючерсы нефти марки Brent сегодня на 8:08 по московскому времени выросли на 1,36% или на 0,93 доллара до 69,2 доллара за баррель, уточняет "Интерфакс". По мнению аналитиков, нефть дорожает на фоне иранских ударов по военным базам США в Ираке.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

После заявления Трампа по Ирану нефть WTI подешевела

Комсомольская правда13:44

Нефть WTI подешевела до $60 после заявления Трампа по Ирану

ТАСС13:10

Нефть подешевела на данных о запасах в США

Интерфакс10:54

Цена нефти Brent выросла до 68,88 доллара за баррель

РИА Новости06:51

Цена на нефть WTI взлетела после ударов Ирана по базам США

REGNUM02:40

Цена нефти WTI выросла до $65 после ударов Ирана по базам США

РБКвчера в 20:45

Нефть резко подорожала на фоне ударов Ирана по американским базам

Известиявчера в 20:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:32, Ашберн
Армия и оружие

Иран применил для удара по базам США ракеты малой дальности

Иран для нанесения ударов по американским базам применил жидкостные и твердотопливные ракеты, сообщила телекомпания Эн-би-си со ссылкой на американского военного эксперта.
МИР 24 03:08
Футбол

«Валенсия» — «Реал»: Кроос забил гол прямым ударом с углового

Спорт-Экспресс 14:19
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории мирового кинематографа

Самым кассовым в истории мирового кинематографа признан мультфильм "Холодное сердце 2", созданный студией Walt DIsney.
Клопс вчера в 05:12
Финансы

Курс евро опустился ниже 68 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
RT на русском 12:58
Армия и оружие

Военные США покинули базы в Сирии и направились в Ирак

Газета.Ru 11:26
Армия и оружие

Трамп призвал НАТО усилить активность на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп обратился к НАТО с призывом усилить активность на Ближнем Востоке.
Известия 14:14
Политика

Президент Польши созвал совещание по вопросу отношений с Россией

Глава Польши Анджей Дуда созвал совещание с правительством, на котором пожелал обсудить отношения с Россией, ситуацию на Ближнем Востоке и 75-ю годовщину освобождения немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Взгляд.ру вчера в 10:22
Армия и оружие

Трамп заявил о работе США над гиперзвуковыми ракетами

Соединенные Штаты в настоящее время ведут разработка гиперзвуковых ракет, заявил 8 января глава Белого дома Дональд Трамп в своем обращении к гражданам страны.
REGNUM 14:07
Происшествия

Посольство Украины изменило сообщение о крушении самолёта в Иране

RT на русском 07:05
Политика

Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
РБК 08:17
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Общество

Украинский самолёт над Тегераном всё же сбили

Помимо прочего, судя по фотографиям, представленным на месте крушения, фюзеляж пассажирского авиалайнера получил неизвестные повреждения в виде отверстий, которые могут оставаться от поражающих элементов зенитных ракет, однако, по оценкам специалистов, этот вовсе не означает, что самолёт был сбит Ираном.
Avia.pro 10:22
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Политическая Экспертиза 06 января в 19:06
Армия и оружие

Bloomberg опубликовал снимки повреждений военной базы США

News.ru 14:23
Общество

Первый канал перенес показ шоу с участием Загитовой на 12 января

РИА Новости 08:07
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor вчера в 15:19
Кино

В Сети появились первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена

Телеканал 360° 06 января в 13:29
Футбол

«Аякс» хочет вернуть де Лихта

«Аякс» рассчитывает вернуть из «Ювентуса» защитника Маттайса де Лихта. Как сообщает A Bola, речь идёт об аренде до конца сезона 2019/2020.
Евро-футбол.ру 08:36
Футбол

Матчи 21-го тура РПЛ будут посвящены памяти капитана «Спартака» Нетто

Матчи 21-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги будут посвящены памяти капитана московского "Спартака" и сборной СССР 1950-1960-х годов Игоря Нетто, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 13:29
Происшествия

На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой

Московский Комсомолец 04:43
Армия и оружие

На вооружение Сухопутных войск ВС России поступят БМП-2 с тульским «Бережком»

Как уже сообщал «Молодой коммунар», еще в конце ноября прошлого года главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что серийное производство боевой машины пехоты БМП-2М с максимальным вооружением начнется в ближайшее время.
Молодой коммунар 05 января в 14:25
Общество

В России утвердили правила маркировки ряда товаров

Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
RT на русском 06:39
Технологии

Samsung представила проект «искусственного человека» Neon

Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.
REGNUM вчера в 05:16
Общество

Число погибших во время давки на похоронах Сулеймани превысило 50

В результате давки, которая произошла на похоронах генерала Касема Сулеймани в Иране, погибли 50 человек, сообщает агентство IRNA со ссылкой на медиков.
Ведомости вчера в 10:41
Общество

Пенсию пересчитают в минус. Кому будут платить меньше в 2020 году

Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кому пенсию будут пересчитывать в минус и в каких ситуациях, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 12:30
Политика

В Госдуме сочли довольно мягким заявление Дональда Трампа по Ирану

Антииранские санкции могут стать выходом из ситуации, чтобы избежать применение силы в регионе, - заявил зампред комитета по международным делам Алексей Чепа.
Эхо Москвы 13:30
Армия и оружие

Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Известия вчера в 14:07
Гаджеты

Представили защищенные умные часы Amazfit T-Rex

ToDay News Ufa 08:35
Политика

Названы версии крушения самолета в Иране

BFM.ru 13:27
Происшествия

В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков

Российская газета 03:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное