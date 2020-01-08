Общество
Российская газетаЦена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США
Мартовские фьючерсы нефти марки Brent сегодня на 8:08 по московскому времени выросли на 1,36% или на 0,93 доллара до 69,2 доллара за баррель, уточняет "Интерфакс". По мнению аналитиков, нефть дорожает на фоне иранских ударов по военным базам США в Ираке.
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Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
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Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
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Украина приостановила полеты над Ираном
Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.
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В Москве избили сына Жванецкого
Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
Армия и оружие
На базе в Ираке уничтожен самолет ВВС США
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Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана
Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.
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Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках
Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
Армия и оружие
В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана
В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку на американские базы в Ираке "пощечиной США", отметив, что их войска должны покинуть регион.
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В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Армия и оружие
Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе
Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.
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«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»
«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
Происшествия
Аэропорт в Одессе эвакуировали из-за сообщений о минировании
Неизвестный мужчина на автомобиле заехал на территорию аэропорта украинского города Одесса и заявил, что терминал заминирован.
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Китайцы представили смартфон с экраном совершенно нового типа
В представленном смартфоне используется цветной дисплей на электронных чернилах E Ink.
Армия и оружие
Иран пообещал не ограничиваться ударами по базам США в Ираке
Ракетные удары по американским военным базам в Ираке стали «пощечиной США» со стороны Ирана за убийство генерала Касема Сулеймани.
Культура
Названы самые популярные политические ток-шоу в РФ
В минувшем году россияне чаще всего смотрели программы «60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым» и «Вечер с Владимиром Соловьевым», которые выходят на канале «Россия-1».
Общество
Роскачество назвало самые качественные российские товары
В России производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое, растительное масло и продукты из отечественных зерна и муки, рассказал глава Роскачества Максим Протасов в интервью «Российской газете».
Общество
Воздух в Петербурге прогреется до пяти градусов
Шоу-бизнес
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов. С таким заявлением перед журналистами выступила ясновидящая Саона.
Армия и оружие
«Мы дали США пощечину». Иран нанес авиаудары по американским базам, Трамп говорит, что «все хорошо»
Иран нанес ответ по американским базам утром 8 января после двух часов ночи.
Гаджеты
Официально представлен OnePlus Concept One
Пока компания не собирается продавать свою разработку. OnePlus объяснила, что смартфон необходимо доработать и провести серию тестов.
Авто
Показаны первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе.
Здоровье
В реанимации российской больницы закончились лекарства
В реанимации клинической больницы №2 города Кемерово закончились лекарства и расходные материалы.
Финансы
Индекс Мосбиржи впервые превысил отметку в 3100 пунктов
Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 3100 пунктов, обновив исторический максимум.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Происшествия
В Москве таксист из Киргизии избил школьника на глазах у его матери
В Москве водитель такси на глазах у матери избил 14-летнего школьника.
Экономика
Стоимость жилья в России может вырасти на треть
В результате аналитики пришли к выводу, что стоимость жилья в РФ может вырасти на треть в этом году.