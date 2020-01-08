Общество

Российская газетаРоссийская газетаЦена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США

Мартовские фьючерсы нефти марки Brent сегодня на 8:08 по московскому времени выросли на 1,36% или на 0,93 доллара до 69,2 доллара за баррель, уточняет "Интерфакс". По мнению аналитиков, нефть дорожает на фоне иранских ударов по военным базам США в Ираке.
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Котировки Brent скорректировались до $65,9 за баррель

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Цена нефти WTI выросла до $65 после ударов Ирана по базам США

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Стоимость нефти WTI растет после сообщений об атаке на объекты США в Ираке

ТАСС07 января в 19:44
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WP: Иран выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

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Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков

В постановлении, направленном в суд, следствие просит прекратить уголовное дело в отношении Бочкаревой и назначить ей судебный штраф.
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Иран опроверг версию о ракетном ударе по украинскому самолёту

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Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби

Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
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Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг отказался от продления контракта с клубом.
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Посол Израиля отказался считать Польшу антисемитской страной

Посол Израиля в Варшаве Александр Бен Цви отказался считать Польшу антисемитской страной. Слова дипломата приводит газета Rzeczpospolita.
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Создали тепловой квантовый двигатель

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