Общество

Российская газетаРоссийская газетаЦена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США

Мартовские фьючерсы нефти марки Brent сегодня на 8:08 по московскому времени выросли на 1,36% или на 0,93 доллара до 69,2 доллара за баррель, уточняет "Интерфакс". По мнению аналитиков, нефть дорожает на фоне иранских ударов по военным базам США в Ираке.
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Цена нефти Brent выросла до 68,88 доллара за баррель

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Цена нефти WTI превысила $65

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Цена на нефть WTI взлетела после ударов Ирана по базам США

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Цена нефти WTI выросла до $65 после ударов Ирана по базам США

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Стоимость нефти WTI растет после сообщений об атаке на объекты США в Ираке

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:24, Ашберн
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Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам в Ираке

В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя пояснил, Москва и Китай заблокировали заявление СБ ООН по осуждению атаки на посольство США в Ираке 31 декабря, так как оно не учитывало последовавший удар США в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб Сулеймани.
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CyberSport.ru 04:30
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Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
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С 2022 года НИС «Пионер-М» сможет выходить в море без экипажа

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Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»

Российская газета 08:32
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Роспотребнадзор назвал наиболее опасные ресторанные блюда

В Роспотребнадзоре назвали ресторанные блюда, которыми проще всего отравиться. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.
Piter.tv 05 января в 07:09
Политика

Путин и Эрдоган оценили действия США на Ближнем Востоке

Путин и Эрдоган выразили обеспокоенность обострением отношений Ирана и США и оценивают убийство Сулеймани как акт, дестабилизирующий регион.
BFM.ru 09:49
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
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В США перехватили сведения об ударах Ирана по американским базам

Американская разведка заранее перехватила информацию о том, что Иран нанесет ракетные удары по военным базам США, находящимся в Ираке.
Известия 11:04
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В аварии в Подмосковье погибли четыре человека

Вести.Ru 09:22
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«Холоп» стал самой кассовой российской комедией

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11 лучших акций США на 2020 год по версии Bank of America

Аналитики одного из крупнейших в мире банка Bank of America назвали наиболее перспективные акции из индекса S&P 500.
РБК 02:47
Политика

Украинский самолет мог быть сбит ракетой

Лукашевич считает крайне подозрительным совпадением то, что самолет разбился в тот момент, когда отношения между Ираном и США максимально обострились, «именно поэтому версия теракта или уничтожения самолета ракетой должна быть одной из самых приоритетных», сообщает «Лента.ру».
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«Россия 1» в четвертый раз подряд стала самым популярным вещателем

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ГЛАС уже сообщал о том, что в Интернете появилось новое видео удара по американским военным базам.
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Похищенные пиратами в Нигерии россияне освобождены

Граждане России, похищенные пиратами с судна в Нигерии, освобождены. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства.
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Армия и оружие

Украинский пассажирский самолет упал в Иране

В Тегеране разбился следовавший из столицы Ирана в Киев украинский пассажирский самолет "Боинг-737".
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Гаджеты

Названы самые мощные бюджетные смартфоны декабря 2019 года

Самым мощным бюджетным смартфоном 2019 года стал Vivo X30 Pro 5G. Он имеет 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти.
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Первый канал перенес показ шоу с участием Загитовой на 12 января

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Постановщик Джеймс Кэмерон показал концепты сиквела «Аватара» в неожиданном месте — во время презентации автомобильной компании Daimler на выставке технологий CES 2020.
ToDay News Ufa вчера в 17:33
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