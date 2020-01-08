Общество
Российская газетаЦена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США
Мартовские фьючерсы нефти марки Brent сегодня на 8:08 по московскому времени выросли на 1,36% или на 0,93 доллара до 69,2 доллара за баррель, уточняет "Интерфакс". По мнению аналитиков, нефть дорожает на фоне иранских ударов по военным базам США в Ираке.
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Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
«Нафтогаз» не собирается тратить поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов на погашение своих долгов.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
Происшествия
В отсеке шасси самолета, севшего в Париже, нашли мертвого ребенка
Работники парижского аэропорта Шарль де Голль обнаружили тело десятилетнего ребенка в отсеке шасси самолета, который прилетел из Абиджана.
Политика
Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам в Ираке
В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя пояснил, Москва и Китай заблокировали заявление СБ ООН по осуждению атаки на посольство США в Ираке 31 декабря, так как оно не учитывало последовавший удар США в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб Сулеймани.
Кино
Фанат сериала «Ведьмак» заменил лицо Йеннифэр на ее героиню из игры
Поклонник «Ведьмака» заменил лицо чародейке Йеннифэр из Венгерберга, которую в сериале от Netflix сыграла актриса Аня Чалотра.
Политика
Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима
Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
Наука
С 2022 года НИС «Пионер-М» сможет выходить в море без экипажа
Политика
Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»
Здоровье
Роспотребнадзор назвал наиболее опасные ресторанные блюда
В Роспотребнадзоре назвали ресторанные блюда, которыми проще всего отравиться. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.
Политика
Путин и Эрдоган оценили действия США на Ближнем Востоке
Путин и Эрдоган выразили обеспокоенность обострением отношений Ирана и США и оценивают убийство Сулеймани как акт, дестабилизирующий регион.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Армия и оружие
В США перехватили сведения об ударах Ирана по американским базам
Американская разведка заранее перехватила информацию о том, что Иран нанесет ракетные удары по военным базам США, находящимся в Ираке.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией
Экономика
11 лучших акций США на 2020 год по версии Bank of America
Аналитики одного из крупнейших в мире банка Bank of America назвали наиболее перспективные акции из индекса S&P 500.
Политика
Украинский самолет мог быть сбит ракетой
Лукашевич считает крайне подозрительным совпадением то, что самолет разбился в тот момент, когда отношения между Ираном и США максимально обострились, «именно поэтому версия теракта или уничтожения самолета ракетой должна быть одной из самых приоритетных», сообщает «Лента.ру».
Общество
«Россия 1» в четвертый раз подряд стала самым популярным вещателем
Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
Армия и оружие
Fox: США не способны сбивать иранские ракеты в Ираке
ГЛАС уже сообщал о том, что в Интернете появилось новое видео удара по американским военным базам.
Происшествия
Похищенные пиратами в Нигерии россияне освобождены
Граждане России, похищенные пиратами с судна в Нигерии, освобождены. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства.
Армия и оружие
Украинский пассажирский самолет упал в Иране
В Тегеране разбился следовавший из столицы Ирана в Киев украинский пассажирский самолет "Боинг-737".
Гаджеты
Названы самые мощные бюджетные смартфоны декабря 2019 года
Самым мощным бюджетным смартфоном 2019 года стал Vivo X30 Pro 5G. Он имеет 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти.
Армия и оружие
Войска США покинули две базы в Сирии и направились в Ирак
Военные Соединенных Штатов покинули базы в Сирии в направились в Ирак. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство SANA.
Гаджеты
Samsung представил неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro
Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
Политика
В МИД Украины пригласили посла Польши из-за его заявлений о Бандере
Министерство иностранных дел Украины пригласило к себе посла Польши в стране Бартоша Цихоцкого из-за заявлений, сделанных им в отношении Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепцию «Аватара-2»
Постановщик Джеймс Кэмерон показал концепты сиквела «Аватара» в неожиданном месте — во время презентации автомобильной компании Daimler на выставке технологий CES 2020.