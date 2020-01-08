Мартовские фьючерсы нефти марки Brent сегодня на 8:08 по московскому времени выросли на 1,36% или на 0,93 доллара до 69,2 доллара за баррель, уточняет "Интерфакс". По мнению аналитиков, нефть дорожает на фоне иранских ударов по военным базам США в Ираке.

Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США

Политика Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри.

Политика Посол объяснил в МИД Израиля позицию Киева по героизации националистов «9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довёл до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля на Украине Джоэлем Лионом», — говорится в заявлении.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Экономика Акции «Распадской» выросли на 14% на фоне пожаров в Австралии Глава группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов говорил, что рост котировок может быть связан с пожарами в Австралии, которая является основным поставщиком коксующегося угля.

Общество Новогоднее обращение Путина посмотрели около 44% россиян Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина посмотрели около 44% россиян в возрасте от 4 лет, следует из данных компании Mediascope.

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.

Транспорт Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.

Экономика Техника получит единый льготный лизинг Правительство утвердило новую схему господдержки Правительство согласовало замену разрозненных мер поддержки спроса на продукцию машиностроения на единый механизм льготного лизинга.